Пять дней был обездвижен в степи: пропавшего в области Абай пастуха нашли живым

В регионе успешно завершилась поисковая операция, которая несколько суток держала в напряжении экстренные службы и родных пропавшего 56-летнего жителя Абайского района. Мужчина выехал верхом на лошади на поиски скота, однако домой в тот день так и не вернулся.

Поиски объявили в тот же день. Полицейские, спасатели и местные жители прочесывали территорию без остановки — днем и ночью. Работать приходилось в тяжелых условиях — бездорожье, сложный рельеф и вязкая почва. Техника застревала, но группы продолжали движение пешком, проверяя каждое направление.

— Поисковые мероприятия велись круглосуточно. Несмотря на сложные условия, работа не прекращалась ни на минуту, — сообщили в департаменте полиции области Абай.

Найти мужчину удалось только на пятые сутки ранним утром. Как выяснилось, все это время он находился в степи, не имея возможности двигаться. Пытаясь поднять лошадь, мужчина получил травму ноги и оказался буквально прикован к месту.

Сразу после обнаружения ему оказали первую помощь — перевязали и зафиксировали поврежденную ногу, после чего эвакуировали. Спасенный мужчина рассказал:

— Пять дней я жил между надеждой и сомнениями. Вокруг — тишина, я не мог двигаться, каждая минута казалась вечностью. Но я верил, что меня ищут… Когда под утро услышал голоса людей, понял — меня нашли. В тот момент я по-настоящему почувствовал, как хрупка и ценна жизнь, — рассказал мужчина.

По его словам, именно вера в то, что родные его не оставят, помогла выдержать дни в степи.

— Я безмерно благодарен полицейским и спасателям. Их настойчивость и человечность спасли мне жизнь, — добавил он.

В департаменте полиции области Абай отметили, что слаженные действия всех служб позволили успешно завершить поисковую операцию и спасти мужчину.

