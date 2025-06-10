Турецкая лира стала второй по убыточности валютой среди развивающихся стран

С начала года курс доллара США по отношению к лире вырос на 10,9%, что сделало турецкую валюту второй по степени обесценивания среди аналогичных экономик.

Лидером по падению стала валюта Аргентины – аргентинское песо, потерявшее 15,33% своей стоимости. В то же время российский рубль стал абсолютным лидером по укреплению, увеличившись в цене на 31,71%, несмотря на геополитические и экономические вызовы.

Индекс доллара, отражающий силу американской валюты по отношению к корзине мировых валют, снизился с 109, 209 в начале года до 99, 259 к концу мая. Несмотря на общее ослабление доллара, турецкая лира продолжила терять позиции. Если 1 января за один доллар давали 35, 3585 лиры, то к 30 мая курс достиг 39, 2098 лиры.

Такое резкое обесценивание лиры вызывает обеспокоенность как у внутренних инвесторов, так и у международных аналитиков. Основные причины – сохраняющаяся инфляция, слабый приток внешних инвестиций, высокая зависимость от импорта и ограниченное доверие к экономической политике страны.

Экономисты отмечают, что без структурных реформ и стабильной макроэкономической политики восстановление доверия к лире и возвращение стабильности на валютный рынок может оказаться затруднительным.

Ранее мы писали о том, что в своем новом аналитическом отчете инвестиционный банк Morgan Stanley выразил оптимизм в отношении перспектив турецкой экономики во второй половине 2025 года. Однако неделей раньше курс турецкой лиры в очередной раз упал.