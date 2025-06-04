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    18:04, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Годовая инфляция в Турции снизилась до 35,41%

    Инфляция в Турции все еще держится на двузначном значении. В мае по росту цен лидируют почтовые услуги и одежда, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: ntv.com.tr

    Институт статистики Турции (TÜİK) обнародовал данные об инфляции за май 2025 года. Согласно отчету, годовой уровень инфляции составил 35,41%, а индекс потребительских цен (TÜFE) вырос на 1,53% по сравнению с апрелем. Средний показатель за 12 месяцев, применяемый, в том числе, при расчете арендной платы, достиг 45,80%.

    В майском отчете TÜİK также отмечен рост цен производителей. Таким образом, индекс Yİ-ÜFE увеличился на 2,48% по сравнению с предыдущим месяцем и на 23,13% по сравнению с маем прошлого года. Особенно резко подорожали услуги водоснабжения (+57,57%) и добыча полезных ископаемых (+28,11%).

    Среди товаров и услуг, показавших наибольший рост цен в мае:

    • почтовые услуги: +14,29%
    • детская одежда: +11,52%
    • товары для домашних животных: +9,77%
    • женская одежда: +9,03%
    • колбасные изделия: +8,92%
    • свежие фрукты: +8,26%
    • макаронные изделия: +7,46%
    • мужская одежда: +7,21%
    • водопроводная вода: +7,14%
    • злаковые завтраки: +6,24%

    В то же время, некоторые категории товаров продемонстрировали снижение цен. Наибольшее удешевление зафиксировано на:

    • яйца: –18,81%
    • свежие овощи: –18,58%
    • свежую рыбу: –6,7%
    • куриное мясо: –3,73%
    • междугородние автобусные перевозки: –3,56%

    Как отмечает население Турции опубликованные TÜİK данные оказывают значительное влияние на экономические решения в стране — от арендных ставок до индексации зарплат. Несмотря на замедление темпов инфляции по сравнению с пиковыми значениями 2022–2023 годов, потребители продолжают сталкиваться с ростом цен на повседневные товары и услуги.

    Ранее мы писали о том, что в апреле этого года годовая инфляция в Турции достигла 37,86%, где лидером роста цен стала связь. Как оказалось, в сравнении с мартом потребительские цены выросли на 3%.

    Позднее Центральный банк Турции опубликовал обновленный трехлетний прогноз инфляции, согласно которому в 2025 году ожидается сохранение инфляции на уровне 24%.

    Теги:
    Турция Мировые новости Инфляция
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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