Годовая инфляция в Турции снизилась до 35,41%

Институт статистики Турции (TÜİK) обнародовал данные об инфляции за май 2025 года. Согласно отчету, годовой уровень инфляции составил 35,41%, а индекс потребительских цен (TÜFE) вырос на 1,53% по сравнению с апрелем. Средний показатель за 12 месяцев, применяемый, в том числе, при расчете арендной платы, достиг 45,80%.

В майском отчете TÜİK также отмечен рост цен производителей. Таким образом, индекс Yİ-ÜFE увеличился на 2,48% по сравнению с предыдущим месяцем и на 23,13% по сравнению с маем прошлого года. Особенно резко подорожали услуги водоснабжения (+57,57%) и добыча полезных ископаемых (+28,11%).

Среди товаров и услуг, показавших наибольший рост цен в мае:

почтовые услуги: +14,29%

детская одежда: +11,52%

товары для домашних животных: +9,77%

женская одежда: +9,03%

колбасные изделия: +8,92%

свежие фрукты: +8,26%

макаронные изделия: +7,46%

мужская одежда: +7,21%

водопроводная вода: +7,14%

злаковые завтраки: +6,24%

В то же время, некоторые категории товаров продемонстрировали снижение цен. Наибольшее удешевление зафиксировано на:

яйца: –18,81%

свежие овощи: –18,58%

свежую рыбу: –6,7%

куриное мясо: –3,73%

междугородние автобусные перевозки: –3,56%

Как отмечает население Турции опубликованные TÜİK данные оказывают значительное влияние на экономические решения в стране — от арендных ставок до индексации зарплат. Несмотря на замедление темпов инфляции по сравнению с пиковыми значениями 2022–2023 годов, потребители продолжают сталкиваться с ростом цен на повседневные товары и услуги.

Ранее мы писали о том, что в апреле этого года годовая инфляция в Турции достигла 37,86%, где лидером роста цен стала связь. Как оказалось, в сравнении с мартом потребительские цены выросли на 3%.

Позднее Центральный банк Турции опубликовал обновленный трехлетний прогноз инфляции, согласно которому в 2025 году ожидается сохранение инфляции на уровне 24%.