Инфляция в Турции достигла 37,86%: лидером роста цен стала связь

Согласно официальным данным, опубликованным Институтом статистики Турции (TürkStat), наибольший месячный рост цен в стране зафиксирован в категории «Связь», где стоимость услуг и товаров увеличилась сразу на 9,67%. За ней следуют категории «Разные товары и услуги» (рост на 9,51%) и «Рестораны и отели» (7,68%). Как оказалось, данные показатели отражают продолжающийся рост затрат на досуг, туризм и повседневное обслуживание населения.

Существенное повышение цен также наблюдается в сфере жилья (7,23%), продуктов питания и безалкогольных напитков (7,12%) – двух ключевых категориях, оказывающих значительное влияние на уровень жизни населения.

В то же время в категории «Здравоохранение» зафиксированы минимальные изменения, практически на уровне статистической погрешности, что говорит о временной стабильности цен в этом сегменте.

В целом, эксперты утверждают, что апрельские данные подтверждают сохраняющееся давление на потребительский рынок Турции, несмотря на усилия властей по контролю за инфляцией. Не исключается, что сохраняющийся рост в базовых категориях, таких как питание и жилье, может продолжить подталкивать общий индекс вверх в ближайшие месяцы.

Ранее мы писали о том, что инфляционный показатель в турецкой экономике демонстрирует годовое снижение, но в месячном выражении до сих пор имеется определенный рост.