Центробанк Турции сохранил прогноз инфляции на 2025 год на уровне 24%

Как отмечает глава Центрального банка Турции Фатих Карахан, этот показатель остался неизменным по сравнению с предыдущим прогнозом, что свидетельствует о продолжении политики жесткого контроля над денежно-кредитной сферой страны.

Согласно представленным ЦБ ТР данным, в 2026 году инфляция снизится до 12%, а в 2027 году — до 8%. Такой тренд указывает на постепенное восстановление ценовой стабильности в стране, где на протяжении последних лет инфляционное давление оставалось высокой проблемой.

Представители регулятора подчеркнули, что для достижения поставленных целей по снижению инфляции ключевыми остаются сдержанная фискальная политика, независимость Центрального банка и последовательное проведение процентной политики.

Эксперты отмечают, что достижение этих целей потребует как благоприятных внешнеэкономических условий, так и внутренней финансовой дисциплины. В то же время, уровень инфляции к концу 2025 года даже на уровне 24% — все еще остается достаточно высоким по международным стандартам, что отражает сохраняющиеся вызовы в турецкой экономике.

Центробанк Турции заверил, что будет продолжать отслеживать макроэкономические показатели и при необходимости корректировать политику, чтобы обеспечить устойчивое снижение инфляции к целевым уровням.

Ранее мы писали о том, что в апреле этого года годовая инфляция в Турции достигла 37,86%, где лидером роста цен стала связь. Как оказалось, в сравнении с мартом потребительские цены выросли на 3%.