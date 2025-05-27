Курс турецкой лиры снова упал

Курс национальной валюты Турции достиг отметки 39 турецких лир за единицу американской валюты. Это стало новым антирекордом и продолжением устойчивой тенденции девальвации национальной валюты страны.

Эксперты связывают падение курса с целым рядом факторов. Это продолжающееся инфляционное давление и нестабильная денежно-кредитная политика до внешнеэкономических рисков и оттока капитала. Несмотря на усилия Центрального банка Турции по сдерживанию инфляции и укреплению лиры, рынки остаются настороженными, а инвесторы — осторожными.

Падение лиры отражается на всех сферах экономики государства. Растут цены на импортные товары, усиливается давление на потребительский рынок, а также увеличивается долговая нагрузка на частный сектор, особенно на компании с валютными обязательствами.

— При этом, ожидается, что в течение дня волатильность сохранится. Дальнейшее развитие ситуации покажет, станет ли уровень 39 лир за доллар временной отметкой или началом нового витка девальвации, — говорят эксперты.

Вместе с тем, аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs пересмотрели свои прогнозы по курсу турецкой лиры, ожидая дальнейшее ее ослабление. Согласно обновленным оценкам, в течение ближайших трех месяцев доллар может достичь отметки 41 лиры, через шесть месяцев — 43 лир, а в годовой перспективе — 45 лир за доллар.

Ранее национальная валюта Турции также упала, обновив отрицательный рекорд в паре с американским долларом, что демонстрирует определенную ежемесячную закономерность.