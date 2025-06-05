Morgan Stanley ожидает позитивный поворот в экономике Турции

Аналитики инвестбанка считают, что Турция может извлечь выгоду из благоприятных геополитических и макроэкономических изменений, а также из собственной финансовой политики.

Особое внимание в документе уделяется валютному рынку. Банк назвал короткие позиции по паре доллар/турецкая лира на трехмесячный горизонт «привлекательными» для инвесторов. Это означает ожидание укрепления лиры по отношению к доллару США – редкий позитивный сигнал от западных аналитиков на фоне многолетнего давления на турецкую валюту.

Morgan Stanley отмечает, что недавние политические события в Стамбуле, вызвавшие определенную турбулентность, удивили рынки. Тем не менее, реакция инвесторов оказалась сдержанной, что эксперты расценивают как признак стабилизирующегося восприятия Турции на международной арене.

В отчете также подчеркивается, что повышение процентных ставок Центральным банком Турции укрепило доверие инвесторов и стало шагом в сторону более предсказуемой экономической политики. Дополнительным фактором поддержки выступает рост курса евро по отношению к доллару, который делает турецкий экспорт более конкурентоспособным на европейских рынках.

В совокупности эти факторы формируют, по мнению Morgan Stanley, благоприятную основу для экономического восстановления и укрепления финансовой устойчивости Турции в ближайшие месяцы.

Ранее мы писали о том, что годовая инфляция в Турции снизилась до 35,41%. Однако неделей раньше курс турецкой лиры снова упал.