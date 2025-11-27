РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:18, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Туман, метель и гололед: штормовая погода ожидается в 14 регионах Казахстана

    Штормовое предупреждение объявлено в 14 областях Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

    смог, туман
    Фото: Kazinform

    27-28 ноября ночью и утром на севере, в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер юго-восточный, на востоке области порывы 17-22 м/с.

    27 ноября ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. 

    На севере, западе, востоке Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. 

    27-28 ноября на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

    27 ноября на севере, востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман.

    На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.

    Днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью и утром на юге, в центре области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. 

    Днем на западе, севере, в центре области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью и утром на востоке, юге области ожидается туман. Ветер южный с переходом на северо-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. 

    На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

    На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

    На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. 

    На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. 

    Ночью и утром на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается временами туман.

    Ночью и утром на севере области Улытау ожидается туман.

    Ранее мы писали, какая погода ожидается в регионах Каазахстана в декабре. Также «Казгидромет» предупредил о «температурных качелях» и волнах холода предстоящей зимой.

    Махаббат Сыздыкова
    Автор
