Туман и дожди: штормовая погода ожидается 17 областях Казахстана

В области Улытау ожидается ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-18 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе области 15-18 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Актюбинской области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, севере, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидается гроза. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Атырауской области ожидается туман. На севере, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Акмолинской области временами ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области, днем на севере, юге, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. На западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере области, днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ветер юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 17-22 м/с.

В области Абай ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на юге области, днем на западе, юге, в центре области 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, южный ночью на востоке области, днем на западе, севере, востоке области 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 2 градуса. На западе, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ночью в горных районах области туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере, центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, востоке Костанайской области ожидаются сильный дождь, днем гроза, град. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северный на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается ветер северный, северо-восточный ночью на западе, в центре области порывы 15-18 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, западный днем на севере области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.