ЦОНы не будут работать в Казахстане 1, 7 и 9 мая

Стало известно о графике работы ЦОНов и спецЦОНов в период майских праздников 2026 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Госкорпорацию «Правительство для граждан».

1, 7 и 9 мая — все ЦОНы и спецЦОНы, включая дежурные отделения работать не будут.

2 и 11 мая будет рабочим днем для дежурных центров. В эти дни центры обслуживания населения будут работать с 9:00 до 13:00, в специализированных ЦОНах прием заявлений осуществляется до 12:00, а готовые документы можно получить до 13:00.

Фото: Правительство для граждан

Фото: Правительство для граждан

Ранее сообщалось, что в Астане и ряде других регионов Казахстана меняются адреса дежурных ЦОНов.