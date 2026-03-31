Адреса дежурных ЦОНов изменятся в Астане и регионах Казахстана
С 30 марта в Астане, а с 1 апреля в ряде других регионов Казахстана меняются адреса дежурных ЦОНов, передает агентство Kazinform со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан».
Адреса дежурных ЦОНов / СпецЦОНов
г. Астана
Отдел № 2 Алматинского района — пр. Тауелсиздик, 16/1
Отдел № 1 Сарыаркинского района — ул. Ермек Серкибаева, 13
СпецЦОН № 1 г. Астаны — ул. Муканова, 2
г. Алматы
Отдел Ауэзовского района — ул. Жандосова, 51
Отдел Турксибского района — ул. Рихарда Зорге, 9
СпецЦОН № 1 г. Алматы — мкр. Саялы, ул. Аккайнар, 1
СпецЦОН № 4 г. Алматы — мкр. Кемел, ул. Аксуат, 118
Спецсектор — ул. Жандосова, 51
г. Шымкент
Отдел района Туран — ул. Мадели Кожа, 1Г
Отдел № 1 Каратауского района — ул. Т. Рыскулова, 80
СпецЦОН № 1 г. Шымкент — мкр. Достык, 2343/1
СпецЦОН № 2 г. Шымкент — мкр. Асар-2, 12Б
Область Абай
Отдел № 2 г. Семей — ул. Б. Момышулы, 22
СпецЦОН г. Семей — ул. Каржаубайулы, 249
Акмолинская область
Отдел № 1 г. Кокшетау — ул. Ауэзова, 189А
СпецЦОН г. Кокшетау — ул. Ауэзова, 189А
Актюбинская область
Отдел № 1 г. Актобе — ул. Тургенева, 109
СпецЦОН г. Актобе — мкр. Алтын Орда, 21Б
Алматинская область
Отдел Балхашского района — с. Баканас, ул. Бижанова, 25А
Отдел г. Конаев — ул. Конаева, 41
Спецсектор г. Конаев — ул. Конаева, 41
Атырауская область
Отдел № 2 г. Атырау — ул. Баймуханова, 16А
СпецЦОН г. Атырау — Северная промзона, 69
ВКО
Отдел № 1 г. Усть-Каменогорск — пр. Сатпаева, 34/2
СпецЦОН г. Усть-Каменогорск — Самарское шоссе, 23/1
Жамбылская область
Отдел № 1 района «Әулие ата» — ул. Толе би, 89Г
СпецЦОН № 1 г. Тараз — ул. Толе би, 198А
СпецЦОН № 2 г. Тараз — ул. Койгелды, 158А
Область Жетысу
Отдел г. Талдыкорган — ул. Назарбаева, 67Б
СпецЦОН г. Талдыкорган — ул. Нурмаганбетова, 28
ЗКО
Отдел № 1 г. Уральск — Жамбыла, 81/2
СпецЦОН г. Уральск — ул. Жангир хана, 160
Карагандинская область
Отдел № 5 г. Караганда — мкр. 21, д. 6/7
СпецЦОН г. Караганда — ул. Муканова, 5
Спецсектор г. Караганда — ул. Таттимбета, 709
Костанайская область
Отдел № 1 г. Костанай — ул. Тауелсиздик, 114
СпецЦОН г. Костанай — ул. Карбышева, 12/10
Кызылординская область
Отдел № 2 г. Кызылорда — пр. Астана, 46
СпецЦОН г. Кызылорда — с. Тасбогет, урочище Жанадария, зд. 91
Мангистауская область
Отдел № 1 г. Актау — 15 мкр, 67Б
СпецЦОН г. Актау — Промышленная зона 9, уч. 57
Павлодарская область
Отдел № 1 г. Павлодар — ул. Павлова, 48
СпецЦОН г. Павлодар — ул. Космонавтов, 2
СКО
Отдел № 1 г. Петропавловск — ул. Ауэзова, 157
СпецЦОН г. Петропавловск — ул. Нефтепроводная, 7
Туркестанская область
Отдел № 2 г. Туркестан — ул. Толе би, 65Б
СпецЦОН г. Туркестан — ул. Казыбек би, 51
Область Улытау
Отдел г. Жезказган — ул. Абая, 140
Спецсектор г. Жезказган — ул. Сатпаева, 6
Напомним, дежурные центры обслуживания населения работают в будние дни с 09:00 до 20:00, по субботам с 09:00 до 13:00. При этом дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00. По субботам заявления принимают с 09:00 до 12:00, готовые документы выдают до 13:00.
Ранее в госкорпорации «Правительство для граждан» рассказали об экстерриториальных услугах, которыми могут воспользоваться казахстанцы.