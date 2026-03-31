    21:00, 30 Март 2026 | GMT +5

    Адреса дежурных ЦОНов изменятся в Астане и регионах Казахстана

    С 30 марта в Астане, а с 1 апреля в ряде других регионов Казахстана меняются адреса дежурных ЦОНов, передает агентство Kazinform со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан».

    Адреса дежурных ЦОНов / СпецЦОНов

    г. Астана
    Отдел № 2 Алматинского района — пр. Тауелсиздик, 16/1
    Отдел № 1 Сарыаркинского района — ул. Ермек Серкибаева, 13
    СпецЦОН № 1 г. Астаны — ул. Муканова, 2

    г. Алматы
    Отдел Ауэзовского района — ул. Жандосова, 51
    Отдел Турксибского района — ул. Рихарда Зорге, 9
    СпецЦОН № 1 г. Алматы — мкр. Саялы, ул. Аккайнар, 1
    СпецЦОН № 4 г. Алматы — мкр. Кемел, ул. Аксуат, 118
    Спецсектор — ул. Жандосова, 51

    г. Шымкент
    Отдел района Туран — ул. Мадели Кожа, 1Г
    Отдел № 1 Каратауского района — ул. Т. Рыскулова, 80
    СпецЦОН № 1 г. Шымкент — мкр. Достык, 2343/1
    СпецЦОН № 2 г. Шымкент — мкр. Асар-2, 12Б

    Область Абай
    Отдел № 2 г. Семей — ул. Б. Момышулы, 22
    СпецЦОН г. Семей — ул. Каржаубайулы, 249

    Акмолинская область
    Отдел № 1 г. Кокшетау — ул. Ауэзова, 189А
    СпецЦОН г. Кокшетау — ул. Ауэзова, 189А

    Актюбинская область
    Отдел № 1 г. Актобе — ул. Тургенева, 109
    СпецЦОН г. Актобе — мкр. Алтын Орда, 21Б

    Алматинская область
    Отдел Балхашского района — с. Баканас, ул. Бижанова, 25А
    Отдел г. Конаев — ул. Конаева, 41
    Спецсектор г. Конаев — ул. Конаева, 41

    Атырауская область
    Отдел № 2 г. Атырау — ул. Баймуханова, 16А
    СпецЦОН г. Атырау — Северная промзона, 69

    ВКО
    Отдел № 1 г. Усть-Каменогорск — пр. Сатпаева, 34/2
    СпецЦОН г. Усть-Каменогорск — Самарское шоссе, 23/1

    Жамбылская область
    Отдел № 1 района «Әулие ата» — ул. Толе би, 89Г
    СпецЦОН № 1 г. Тараз — ул. Толе би, 198А
    СпецЦОН № 2 г. Тараз — ул. Койгелды, 158А

    Область Жетысу

    Отдел г. Талдыкорган — ул. Назарбаева, 67Б

    СпецЦОН г. Талдыкорган — ул. Нурмаганбетова, 28

    ЗКО

    Отдел № 1 г. Уральск — Жамбыла, 81/2
    СпецЦОН г. Уральск — ул. Жангир хана, 160

    Карагандинская область
    Отдел № 5 г. Караганда — мкр. 21, д. 6/7
    СпецЦОН г. Караганда — ул. Муканова, 5
    Спецсектор г. Караганда — ул. Таттимбета, 709

    Костанайская область
    Отдел № 1 г. Костанай — ул. Тауелсиздик, 114
    СпецЦОН г. Костанай — ул. Карбышева, 12/10

    Кызылординская область
    Отдел № 2 г. Кызылорда — пр. Астана, 46
    СпецЦОН г. Кызылорда — с. Тасбогет, урочище Жанадария, зд. 91

    Мангистауская область
    Отдел № 1 г. Актау — 15 мкр, 67Б
    СпецЦОН г. Актау — Промышленная зона 9, уч. 57

    Павлодарская область
    Отдел № 1 г. Павлодар — ул. Павлова, 48
    СпецЦОН г. Павлодар — ул. Космонавтов, 2

    СКО
    Отдел № 1 г. Петропавловск — ул. Ауэзова, 157
    СпецЦОН г. Петропавловск — ул. Нефтепроводная, 7

    Туркестанская область
    Отдел № 2 г. Туркестан — ул. Толе би, 65Б
    СпецЦОН г. Туркестан — ул. Казыбек би, 51

    Область Улытау
    Отдел г. Жезказган — ул. Абая, 140
    Спецсектор г. Жезказган — ул. Сатпаева, 6

    Напомним, дежурные центры обслуживания населения работают в будние дни с 09:00 до 20:00, по субботам с 09:00 до 13:00. При этом дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00. По субботам заявления принимают с 09:00 до 12:00, готовые документы выдают до 13:00.

    Ранее в госкорпорации «Правительство для граждан» рассказали об экстерриториальных услугах, которыми могут воспользоваться казахстанцы.

    Динара Жусупбекова
