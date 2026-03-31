Адреса дежурных ЦОНов изменятся в Астане и регионах Казахстана

Адреса дежурных ЦОНов / СпецЦОНов

г. Астана

Отдел № 2 Алматинского района — пр. Тауелсиздик, 16/1

Отдел № 1 Сарыаркинского района — ул. Ермек Серкибаева, 13

СпецЦОН № 1 г. Астаны — ул. Муканова, 2

г. Алматы

Отдел Ауэзовского района — ул. Жандосова, 51

Отдел Турксибского района — ул. Рихарда Зорге, 9

СпецЦОН № 1 г. Алматы — мкр. Саялы, ул. Аккайнар, 1

СпецЦОН № 4 г. Алматы — мкр. Кемел, ул. Аксуат, 118

Спецсектор — ул. Жандосова, 51

г. Шымкент

Отдел района Туран — ул. Мадели Кожа, 1Г

Отдел № 1 Каратауского района — ул. Т. Рыскулова, 80

СпецЦОН № 1 г. Шымкент — мкр. Достык, 2343/1

СпецЦОН № 2 г. Шымкент — мкр. Асар-2, 12Б

Область Абай

Отдел № 2 г. Семей — ул. Б. Момышулы, 22

СпецЦОН г. Семей — ул. Каржаубайулы, 249

Акмолинская область

Отдел № 1 г. Кокшетау — ул. Ауэзова, 189А

СпецЦОН г. Кокшетау — ул. Ауэзова, 189А

Актюбинская область

Отдел № 1 г. Актобе — ул. Тургенева, 109

СпецЦОН г. Актобе — мкр. Алтын Орда, 21Б

Алматинская область

Отдел Балхашского района — с. Баканас, ул. Бижанова, 25А

Отдел г. Конаев — ул. Конаева, 41

Спецсектор г. Конаев — ул. Конаева, 41

Атырауская область

Отдел № 2 г. Атырау — ул. Баймуханова, 16А

СпецЦОН г. Атырау — Северная промзона, 69

ВКО

Отдел № 1 г. Усть-Каменогорск — пр. Сатпаева, 34/2

СпецЦОН г. Усть-Каменогорск — Самарское шоссе, 23/1

Жамбылская область

Отдел № 1 района «Әулие ата» — ул. Толе би, 89Г

СпецЦОН № 1 г. Тараз — ул. Толе би, 198А

СпецЦОН № 2 г. Тараз — ул. Койгелды, 158А

Область Жетысу

Отдел г. Талдыкорган — ул. Назарбаева, 67Б

СпецЦОН г. Талдыкорган — ул. Нурмаганбетова, 28

ЗКО

Отдел № 1 г. Уральск — Жамбыла, 81/2

СпецЦОН г. Уральск — ул. Жангир хана, 160

Карагандинская область

Отдел № 5 г. Караганда — мкр. 21, д. 6/7

СпецЦОН г. Караганда — ул. Муканова, 5

Спецсектор г. Караганда — ул. Таттимбета, 709

Костанайская область

Отдел № 1 г. Костанай — ул. Тауелсиздик, 114

СпецЦОН г. Костанай — ул. Карбышева, 12/10

Кызылординская область

Отдел № 2 г. Кызылорда — пр. Астана, 46

СпецЦОН г. Кызылорда — с. Тасбогет, урочище Жанадария, зд. 91

Мангистауская область

Отдел № 1 г. Актау — 15 мкр, 67Б

СпецЦОН г. Актау — Промышленная зона 9, уч. 57

Павлодарская область

Отдел № 1 г. Павлодар — ул. Павлова, 48

СпецЦОН г. Павлодар — ул. Космонавтов, 2

СКО

Отдел № 1 г. Петропавловск — ул. Ауэзова, 157

СпецЦОН г. Петропавловск — ул. Нефтепроводная, 7

Туркестанская область

Отдел № 2 г. Туркестан — ул. Толе би, 65Б

СпецЦОН г. Туркестан — ул. Казыбек би, 51

Область Улытау

Отдел г. Жезказган — ул. Абая, 140

Спецсектор г. Жезказган — ул. Сатпаева, 6

Напомним, дежурные центры обслуживания населения работают в будние дни с 09:00 до 20:00, по субботам с 09:00 до 13:00. При этом дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00. По субботам заявления принимают с 09:00 до 12:00, готовые документы выдают до 13:00.

Ранее в госкорпорации «Правительство для граждан» рассказали об экстерриториальных услугах, которыми могут воспользоваться казахстанцы.