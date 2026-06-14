ЦИК Армении опубликовал окончательные итоги парламентских выборов

По данным ЦИК Армении, явка на выборах составила 1 476 769 человек или 58,9% от общего числа избирателей. Согласно окончательным итогам голосования, в Национальное собрание проходят: партия «Гражданский договор» — 49,745% голосов, блок «Сильная Армения» — 23,271%, а также блок «Армения» — 9,923%.

Партия «Процветающая Армения» по итогам повторного подсчета набрала 3,989% голосов и не смогла преодолеть установленный 4-процентный избирательный барьер.

Напомним, 7 июня в Армении состоялись парламентские выборы. По предварительным итогам голосования победу одержала партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна.