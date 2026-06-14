ЦИК Армении опубликовал окончательные итоги парламентских выборов
Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала окончательные результаты парламентских выборов, согласно которым партия «Гражданский договор» получила возможность сформировать новое правительство, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По данным ЦИК Армении, явка на выборах составила 1 476 769 человек или 58,9% от общего числа избирателей. Согласно окончательным итогам голосования, в Национальное собрание проходят: партия «Гражданский договор» — 49,745% голосов, блок «Сильная Армения» — 23,271%, а также блок «Армения» — 9,923%.
Партия «Процветающая Армения» по итогам повторного подсчета набрала 3,989% голосов и не смогла преодолеть установленный 4-процентный избирательный барьер.
Напомним, 7 июня в Армении состоялись парламентские выборы. По предварительным итогам голосования победу одержала партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна.