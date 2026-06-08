Никол Пашинян заявил о победе на парламентских выборах в Армении

Партия «Гражданский договор» одержала победу на парламентских выборах в Армении. Об этом заявил премьер-министр и лидер политической силы Никол Пашинян во время пресс-конференции в предвыборном штабе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

При этом Центральная избирательная комиссия Армении на момент заявления еще не завершила подсчет всех бюллетеней.

По словам Пашиняна, результаты голосования позволят партии самостоятельно сформировать правительство. Он также исключил возможность каких-либо поствыборных потрясений или политических осложнений в стране.

— Это историческая победа, которая, безусловно, обеспечит устойчивость и дальнейшее развитие Республики Армения. У нас будет прочный институциональный мир, — заявил Пашинян.

Напомним, 7 июня в Армении состоялись очередные выборы в Национальное собрание страны.