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    Армения выбирает новый парламент

    В Армении началось голосование на парламентских выборах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Армения выбирает новый парламент
    Фото: Arka.am

    Голосование стартовало в 8.00 по местному времени и продолжится до 20.00. По всей стране организована работа 2005 участков для голосования.

    По данным Службы миграции и гражданства МВД РА право голоса имеют 2 млн 489 тыс 31 гражданин.

    Для участия в выборах зарегистрированы 18 политических сил, из них 16 партий и 2 альянса.

    Напомним, что действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинут кандидатом на пост премьер-министра от возглавляемой им правящей партии «Гражданский договор».

    Ранее сообщалось, что Ереван рассчитывает завершить процесс визовой либерализации с Евросоюзом в течение двух лет.

    Армения Парламент В мире Выборы Мировые новости
    Мирас Куандыков
    Мирас Куандыков
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