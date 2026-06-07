Армения выбирает новый парламент

В Армении началось голосование на парламентских выборах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Голосование стартовало в 8.00 по местному времени и продолжится до 20.00. По всей стране организована работа 2005 участков для голосования.

По данным Службы миграции и гражданства МВД РА право голоса имеют 2 млн 489 тыс 31 гражданин.

Для участия в выборах зарегистрированы 18 политических сил, из них 16 партий и 2 альянса.

Напомним, что действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинут кандидатом на пост премьер-министра от возглавляемой им правящей партии «Гражданский договор».

Ранее сообщалось, что Ереван рассчитывает завершить процесс визовой либерализации с Евросоюзом в течение двух лет.