Пашинян выдвинут кандидатом от правящей партии на пост премьера Армении
Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинут кандидатом на пост премьер-министра от возглавляемой им правящей партии «Гражданский договор» на предстоящих 7 июня парламентских выборах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Ереване.
Об этом Пашинян сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, по итогам двух туров внутрипартийного голосования в партии «Гражданский договор» он получил 933 голоса и возглавил избирательный список.
— Выражаю благодарность всем моим соратникам по партии за оказанное доверие, за поддержку моего лидерства в избирательном списке и за честь быть кандидатом в премьер-министры Республики Армения, — написал Пашинян.
