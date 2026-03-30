    14:30, 30 Март 2026 | GMT +5

    Пашинян выдвинут кандидатом от правящей партии на пост премьера Армении

    Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинут кандидатом на пост премьер-министра от возглавляемой им правящей партии «Гражданский договор» на предстоящих 7  июня парламентских выборах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Ереване.

    Фото: Арменпресс

    Об этом Пашинян сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, по итогам двух туров внутрипартийного голосования в партии «Гражданский договор» он получил 933 голоса и возглавил избирательный список.

    — Выражаю благодарность всем моим соратникам по партии за оказанное доверие, за поддержку моего лидерства в избирательном списке и за честь быть кандидатом в премьер-министры Республики Армения, — написал Пашинян.

    Ранее сообщалось, что авиасообщение между Казахстаном и Арменией выходит на новый уровень: в ближайшие месяцы планируется запуск дополнительных прямых рейсов между странами.

    Мы также писали о том, что Казахстан готов увеличить экспорт в Армению до 350 млн долларов. 

    Мирас Куандыков
