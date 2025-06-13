Цифровую платформу для оформления похорон создадут в Алматы

На сайте государственных закупок опубликовано объявление о проведении конкурса на оказание услуг по созданию цифровой платформы «Электронная база захоронений». Открытый конкурс завершится 13 июня. Стоимость проекта превышает 223 млн тенге.

Как указано в документации, проект нацелен на систематизацию и цифровизацию информации о местах захоронений. Новая платформа станет единым инструментом для эффективного взаимодействия между всеми участниками сферы ритуальных услуг — от граждан и организаций до администраций кладбищ и местных исполнительных органов.

Кроме того, пользователи смогут быстро находить информацию о месте захоронения близких, даже если оно находится в другом регионе. База также будет включать сведения о могилах ветеранов, известных личностей и объектах культурного наследия.

В техническом описании указано, что электронная база облегчит управление кладбищами и позволит контролировать работу компаний, оказывающих ритуальные услуги. Одним из требований к разработке является внедрение функции бронирования. Граждане смогут выбрать свободное место на карте кладбища, отправить заявку на его бронирование или отменить бронь.

Завершить разработку цифровой платформы планируется до 31 декабря 2025 года.

Ранее в Алматы запустили проект «Алматының тарихи жады» (Историческая память Алматы), который объединяет памятники, мемориалы, исторические улицы и места захоронений выдающихся казахстанцев в онлайн карту.

В 2023 году в Астане также начали процесс цифровизации кладбищ.