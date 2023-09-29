Кладбища оцифровывают в Астане

В столице ведется оцифровка кладбищ и создается база данных на специальном сайте. Об этом сообщил руководитель управления по делам религии города Астаны Нурдаулет Альмуханов на очередной сессии маслихата города Астаны 8-го созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- В 2022 году в Астане был проведен мониторинг по вопросам похоронного дела. По итогам анализа выявлен ряд проблем. В начале текущего года под председательством акима города прошло совещание по актуальным вопросам похоронного дела. В результате, для удобства жителей был открыт офис на улице Абая, 10. С целью обеспечения открытости выделения земельных участков для похорон, оплаты услуг, поиска похороненных людей, предотвращения межконфессиональных конфликтов, совместно с городским управлением цифровизации оцифровано 28 кладбищ. На сайте zherleu.astana.kz создана база данных, – сказал Н.Альмуханов.

По его словам, сайт в настоящее время работает в пилотном режиме. Полностью он будет запущен после одобрения Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Руководитель управления также сообщил, что выделены средства для установки камер видеонаблюдения по проспекту Н.Тлендиева и на новом кладбище, и интеграции их с Центром оперативного управления.