Цифровой двойник Алматы: на какой стадии проект

В Алматы в прошлом году планировали создать «цифровой двойник» города по аналогии с такими мегаполисами, как Сингапур и Шанхай, но проект все еще находится на стадии разработки, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Сегодня проект «Цифровой двойник Алматы» находится на стадии разработки концепции и формирования технического задания. Целью создания «цифрового двойника» является улучшение управления городской инфраструктурой путем интеграции различных систем и данных. Это позволяет моделировать и прогнозировать изменения в городской среде, а также будет способствовать принятию более обоснованных решений, - ответили на запрос редакции агентства Kazinform в пресс-службе акимата города.

Начало создания «цифрового двойника» города по аналогии с такими мегаполисами, как Сингапур и Шанхай, было запланировано осенью 2023 года. Об этом ранее сообщил аким мегаполиса Ерболат Досаев. По его словам, одним из семи основных приоритетов в принятой программе развития города является создание «Алматы – Смарт-сити».

В акимате также отметили, что разработка цифрового двойника поможет отслеживать городские миграционные потоки, позволит осуществлять мониторинг цен и так далее.