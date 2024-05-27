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    17:25, 27 Май 2024 | GMT +6

    Цифровой двойник Алматы: на какой стадии проект

    Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В Алматы в прошлом году планировали создать «цифровой двойник» города по аналогии с такими мегаполисами, как Сингапур и Шанхай, но проект все еще находится на стадии разработки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Сегодня проект «Цифровой двойник Алматы» находится на стадии разработки концепции и формирования технического задания. Целью создания «цифрового двойника» является улучшение управления городской инфраструктурой путем интеграции различных систем и данных. Это позволяет моделировать и прогнозировать изменения в городской среде, а также будет способствовать принятию более обоснованных решений, - ответили на запрос редакции агентства Kazinform в пресс-службе акимата города.

    Начало создания «цифрового двойника» города по аналогии с такими мегаполисами, как Сингапур и Шанхай, было запланировано осенью 2023 года. Об этом ранее сообщил аким мегаполиса Ерболат Досаев. По его словам, одним из семи основных приоритетов в принятой программе развития города является создание «Алматы – Смарт-сити».

    В акимате также отметили, что разработка цифрового двойника поможет отслеживать городские миграционные потоки, позволит осуществлять мониторинг цен и так далее.

    Теги:
    Цифровой Казахстан Акимат Алматы Цифровизация Благоустройство
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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