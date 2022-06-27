27 Июня 2022 14:30

Аким Алматы представил основные приоритеты плана развития города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В разработке документа участвовали более 40 независимых экспертов из различных сфер деятельности, в том числе экономисты, урбанисты, экологи, градостроители, специалисты в сфере информационных технологий, общественные деятели, предприниматели и другие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документ отражает краткосрочные и среднесрочные приоритеты развития города с учетом накопленных вопросов, международного опыта, результатов социологических исследований, исторической роли Алматы, его статуса, экономического потенциала и текущей оценки ситуации.

Содержание документа ляжет в основу самого Плана развития Алматы до 2025 года и его среднесрочных перспектив до 2030 года, а также будет использовано при доработке и принятии Генерального плана Алматы до 2040 года, Комплексного плана развития Алматинской агломерации до 2030 года.

Проект состоит из 7 разделов: «Комфортная городская среда», «Устойчивый экономический рост», «Управляемая урбанизация», «Социальная устойчивость и стабильность», «Зеленый Алматы», «Смарт сити», «Безопасный город».

В акимате города сообщили, что реализация заложенных в документе инициатив даст возможность достичь гармоничного комплексного развития города, главной целью которого является создание комфортной, инклюзивной и безопасной городской среды.

«Мы стремились представить вам основные приоритеты плана развития города Алматы, в котором обозначены конкретные и осязаемые для алматинцев результаты. Наша главная цель – это качественное повышение уровня жизни всех жителей нашего мегаполиса. Сегодня Вам подробно представлены пути и перспективы развития Алматы до 2030 года с учетом реалий текущей ситуации и предстоящих вызовов», - отметил аким Алматы Ерболат Досаев.

Проект документа опубликован на сайте АО «Центр развития города Алматы». Принять участие в обсуждении может каждый житель города, оставив комментарии к каждому из 7 разделов. Полученные данные будут обработаны и использованы в агрегированном виде при обсуждении и доработке «Основных приоритетов Плана развития Алматы до 2025 года и его среднесрочных перспектив».

На сайте также можно поделиться ссылкой на документ в социальных сетях и в мессенджерах. Документ будет находиться на всеобщем обсуждении до 1 июля.