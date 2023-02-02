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Создание «цифрового двойника» Алматы намечено на осень

2 Февраля 2023, 11:15
Создание «цифрового двойника» Алматы намечено на осень

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев на открытии форума «Digital Almaty: цифровое партнерство в новой реальности» заявил, что в городе 96 % государственных услуг оказываются в цифровом формате и этот показатель постоянно растет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из семи основных приоритетов в принятой программе развития города является создание «Алматы – Смарт-сити». Уже к осени текущего года планируется начало создания «цифрового двойника» города по аналогии с такими мегаполисами, как Сингапур и Шанхай», - сказал аким.

Ерболат Досаев добавил, что важными проектами для дальнейшего развития Алматы являются и другие системные платформенные решения, которые позволят улучшить управление городом.

«Это Единое хранилище данных города, Единая платформа геоаналитики. Единая система видеомониторинга уже в этом году покроет до 80 % Алматы. И это не цифровизация ради цифровизации, а прежде всего создание комфортной городской среды и обеспечение безопасности наших горожан и гостей города», - добавил аким.

Ранее в акимате сообщили, что разработка цифрового двойника поможет отслеживать городские миграционные потоки, позволит осуществлять мониторинг цен и так далее.


Фото пресс-службы акимата

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