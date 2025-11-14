Цифровизация и реформа фондового рынка: Нацбанк анонсировал планы на 2026 год

На XIII Конгрессе финансистов глава Нацбанка отметил, что совместно с АРРФР и участниками рынка разработана Стратегия цифровизации финансовых регуляторов на пять лет.

Фото: Нацбанк

— Ряд конкретных мер в ней уже достаточно подробно прописан. Будем двигаться по пути ее реализации. До конца этого года планируется запуск Государственного фонда цифровых активов национального крипторезерва. Также мы приступили к строительству национальной системы кастодиального хранения цифровых активов. Мы как страна должны иметь свою собственную суверенную систему хранения. Она будет выстроена на базе Центрального депозитария ценных бумаг, — сказал он.

Следующим этапом станет переход к экономике данных и искусственному интеллекту. Национальный банк строит data-driven экосистему: уже запущена Фабрика данных финансового рынка, внедряются ИИ-агенты для антифрода, аналитики, валютного мониторинга и ПОД/ФТ.

— Также мы формируем регулируемое пространство для цифровых активов: в новом законе они определены как часть финансового сектора, — отметил Сулейменов.

Фото: Нацбанк

По его словам, фокусом внимания является рынок ценных бумаг. Планируется совместно с участниками рынка, ведущими экспертами и международными финансовыми институтами провести детальный анализ и совместно проработать подходы к комплексной реформе регулирования фондового рынка.

— В следующем году мы приступим к комплексной реформе рынка ценных бумаг, включая его инфраструктурные и регуляторные элементы. Хотели бы использовать тот опыт, который позитивно сложился у МФЦА… Предстоит большая работа с тем что, те элементы регулирования и права с учетом наших законодательных особенностей реализовать и здесь, — пояснил Тимур Сулейменов.

