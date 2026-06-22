Цифровые технологии помогли предотвратить трагические случаи среди детей — Ерлан Карин

Государственный советник Ерлан Карин и Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева ознакомились с деятельностью Единого контакт-центра «111» по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

В ходе обсуждения актуальных вопросов обеспечения безопасности и защиты прав детей Ерлан Карин отметил необходимость более активного внедрения новых цифровых инструментов.

Госсоветник проинформировал, что при реализации конкретных задач в социальной сфере стали активнее использоваться простые смарт-решения, основанные на использовании цифровых технологий.

— В сфере защиты прав детей и обеспечения их безопасности мы начали размещать QR-коды в школах как современную альтернативу традиционным телефонным звонкам. Этот новый подход позволил оказать своевременную квалифицированную психологическую помощь тысячам детей, а в отдельных случаях — даже предотвратить трагические инциденты, — сказал Ерлан Карин.

Также активнее стала использоваться аналитика обращений граждан, поступающих через цифровые платформы E-otinish и E-gov. На основе анализа реальных запросов населения госорганами принимаются системные меры, отвечающие интересам граждан.

— Все эти новые подходы, основанные на цифровых технологиях, приносят свои результаты, повышают эффективность и оперативность принимаемых государством решений. Поэтому в сфере общественных коммуникаций сегодня необходимо активнее внедрять цифровые инструменты, — подчеркнул Государственный советник.

Ранее Президенту Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о внедрении системных мер по защите прав детей.