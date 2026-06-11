Токаев принял уполномоченного по правам ребенка Динару Закиеву

Президенту Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о внедрении системных мер по защите прав детей, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Динара Закиева сообщила Президенту, что в текущем году была принята концепция «Дети Казахстана».

Уполномоченным по правам ребенка проведена систематизация мер обеспечения прав ребенка в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты и безопасности. На основе анализа ситуации выработан план действий на 5 лет, включающий 158 мер по усилению социальной поддержки и правовой защиты детей. Она доложила, что завершена работа по созданию управлений по защите прав детей в структуре акиматов регионов и закреплению их функций в национальном законодательстве.

В настоящее время проводятся необходимые организационные процедуры. В текущем году был проведен мониторинг ситуации в 9 регионах, дана оценка качества мер, направленных на обеспечение психологического благополучия и профилактику нарушений прав детей.

Закиева проинформировала о создании центров психологической поддержки и внедрении единой программы диагностики психологического благополучия. Это позволило обеспечить на местном уровне системную поддержку детей, нуждающихся в повышенном внимании и помощи.

Также рассказала о работе по обращениям, в том числе поступающим в Государственный контакт-центр 111.

Внедрение и размещение в школах QR-111 показало эффективность в установлении прямого взаимодействия с детьми и выявлении фактов нарушения их прав. С момента запуска данного инструмента, с октября 2024 по июнь 2026 года, от детей поступило 167 тыс. сообщений, а также 4 523 звонка.

Отдельное внимание было уделено вопросам развития и улучшения инфраструктуры для детей, в том числе в сельской местности, а также обеспечения поддержки родителей и их ответственности за безопасность детей.

Президент подчеркнул важность консолидации усилий Уполномоченного по правам ребенка, Правительства и местных исполнительных органов в целях качественной реализации концепции «Дети Казахстана».

Ранее Глава государства подписал ряд законов по вопросам выборов и прокуратуры.