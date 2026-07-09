Церемонию похорон Хаменеи в Мешхеде отложили из-за задержки мероприятий в Ираке

Церемония похорон погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, которая, как предполагалась, должна была начаться ранним утром 9 июля в иранском городе Мешхед, отложена до вечера того же дня из-за задержки траурных мероприятий, проходивших в соседнем Ираке, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— В связи с массовыми и торжественными прощаниями с погибшим лидером Али Хаменеи, которые наблюдались в иракских городах Наджаф и Кербела, прибытие гроба с останками Хаменеи в Мешхед было отложено, — говорится в заявлении комитета по организации траурных мероприятий, связанных с прощанием с Хаменеи, которое привел новостной портал Baghdad today.

В нем указывается, что «церемония [в Мешхеде] состоится в четверг, в 14:00 по местному времени». Комитет подтвердил, что «прощание и похоронное шествие с гробом погибшего лидера Ирана начнется с главной улицы Мешхеда в направлении мавзолея имама Резы, где и будет погребен Али Хаменеи».

Траурные мероприятия в Ираке проходят на фоне нового обострения между США и Ираном в районе Ормузского пролива.

Ранее мы сообщали, что церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи начались в Тегеране.