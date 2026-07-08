Тело Али Хаменеи доставили в Ирак для траурных церемоний

После многотысячных церемоний в Иране траурные мероприятия в память о верховном лидере Исламской революции Али Хаменеи продолжились в священных для шиитов городах Ирака, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Траурные мероприятия начались в среду в иракском городе Наджаф, куда накануне вечером из Ирана было доставлено тело верховного лидера Исламской революции Али Хаменеи, сообщают иранские и иракские СМИ.

В официальной церемонии встречи в международном аэропорту Наджафа приняли участие президент Ирана Масуд Пезешкиан, представители руководства Ирака, религиозные деятели и высокопоставленные иранские военные.

Иракские власти объявили среду выходным днем.

После заупокойной молитвы в мавзолее имама Али траурная процессия прошла по улицам Наджафа при усиленных мерах безопасности. Затем тело Хаменеи было доставлено в Кербелу, где церемонии продолжились у мавзолеев имама Хусейна и Аббаса – одних из главных святынь шиитского ислама.

https://t.co/JMdE8udPsI's exclusive coverage of the funeral procession of the pure body of the martyred Leader of the Islamic Revolution among the masses of mourners in the holy city of Najaf, July 8, 2026#WeMustRise#MartyrKhamenei pic.twitter.com/1nQy8Z4D1u — Khamenei Media (@Khamenei_m) July 8, 2026

По данным иранского агентства IRNA, первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что проведение траурных мероприятий в Наджафе и Кербеле символизирует духовные, культурные и религиозные связи между народами Ирана и Ирака.

В свою очередь командование иракских Сил народной мобилизации сообщило, что в процессии в Наджафе приняли участие более 2,3 млн человек.

Фото: IRNA

Участники шествия несли иранские и иракские флаги, а также знамена поддерживаемых Ираном иракских вооруженных формирований. В мероприятиях приняли участие представители иракских властей, духовенства и многочисленные паломники.

После завершения церемоний в Ираке тело Али Хаменеи будет возвращено в Иран. Похороны запланированы на четверг в его родном городе Мешхеде у мавзолея имама Резы, что завершит многодневные траурные мероприятия.

Траурные мероприятия в Ираке проходят на фоне нового обострения между США и Ираном в районе Ормузского пролива.

Ранее мы сообщали, что церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи начались в Тегеране.