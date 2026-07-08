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    Тело Али Хаменеи доставили в Ирак для траурных церемоний

    После многотысячных церемоний в Иране траурные мероприятия в память о верховном лидере Исламской революции Али Хаменеи продолжились в священных для шиитов городах Ирака, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Тело Али Хаменеи доставили в Ирак для траурных церемоний
    Фото: x.com / @Khamenei_m

    Траурные мероприятия начались в среду в иракском городе Наджаф, куда накануне вечером из Ирана было доставлено тело верховного лидера Исламской революции Али Хаменеи, сообщают иранские и иракские СМИ.

    В официальной церемонии встречи в международном аэропорту Наджафа приняли участие президент Ирана Масуд Пезешкиан, представители руководства Ирака, религиозные деятели и высокопоставленные иранские военные.

    Иракские власти объявили среду выходным днем.

    После заупокойной молитвы в мавзолее имама Али траурная процессия прошла по улицам Наджафа при усиленных мерах безопасности. Затем тело Хаменеи было доставлено в Кербелу, где церемонии продолжились у мавзолеев имама Хусейна и Аббаса – одних из главных святынь шиитского ислама.

    По данным иранского агентства IRNA, первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что проведение траурных мероприятий в Наджафе и Кербеле символизирует духовные, культурные и религиозные связи между народами Ирана и Ирака.

    В свою очередь командование иракских Сил народной мобилизации сообщило, что в процессии в Наджафе приняли участие более 2,3 млн человек.

    Тело Али Хаменеи доставили в Ирак для траурных церемоний
    Фото: IRNA

    Участники шествия несли иранские и иракские флаги, а также знамена поддерживаемых Ираном иракских вооруженных формирований. В мероприятиях приняли участие представители иракских властей, духовенства и многочисленные паломники.

    После завершения церемоний в Ираке тело Али Хаменеи будет возвращено в Иран. Похороны запланированы на четверг в его родном городе Мешхеде у мавзолея имама Резы, что завершит многодневные траурные мероприятия.

    Траурные мероприятия в Ираке проходят на фоне нового обострения между США и Ираном в районе Ормузского пролива.

    Ранее мы сообщали, что церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи начались в Тегеране.

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    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
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