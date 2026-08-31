Церемония открытия VI Всемирных игр кочевников стартовала в Бишкеке

В столице Кыргызстана на новом стадионе «Бишкек Арена» проходит торжественная церемония открытия VI Всемирных игр кочевников с участием глав государств, руководителей ряда международных организаций, прибывших для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

По словам министра культуры, информации и молодежной политики КР Мирбека Мамбеталиева, в официальной церемонии открытия VI ВИК принимают участие главы около 20 государств, в том числе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также руководители международных организаций, включая ООН.

Мероприятие освещают 800 представителей средств массовой информации.

Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

В рамках официальной церемонии открытия наши спортсмены представили Казахстан в параде стран-участниц.

Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

На открытие Игр на новом столичном стадионе собрались около 30 тысяч зрителей. Перед началом открытия гостям подарили масштабное праздничное шоу, которое объединило национальные традиции, культуру и современное искусство.

Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

В концертной программе принимают участие около 2 тысяч человек: местные и зарубежные артисты, танцевальные коллективы Кыргызстана и других стран.

Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Бишкек для участия в саммите ШОС.

Напомним, основная соревновательная, культурная и научная программа Игр со 2 по 6 сентября продолжится в Чолпон-Ате и ущелье Кырчын Иссык-Кульской области.

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Около 3 тысяч спортсменов из более 100 стран мира будут состязаться в VI Всемирных играх кочевников.

Ранее сообщалось, что 1 сентября в столице Кыргызстана состоится очередное заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.