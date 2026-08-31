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    Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в саммите ШОС

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Кыргызстана Садыра Жапарова прибыл с рабочим визитом в Бишкек для участия в 26-м заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате «ШОС+», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев прибыл в Бишкек для участия в саммите ШОС
    Фото: Акорда

    Глава государства также посетит официальную церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников.

    Токаев прибыл в Бишкек для участия в саммите ШОС
    Фото: Акорда

    В аэропорту Манас Главу нашего государства встретил Председатель Кабинета министров — Руководитель Администрации Президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

    Токаев прибыл в Бишкек для участия в саммите ШОС
    Фото: Акорда

    Напомним, 31 августа — 1 сентября Бишкек готовится принять саммит Шанхайской организации сотрудничества и VI Всемирные игры кочевников.

    Токаев прибыл в Бишкек для участия в саммите ШОС
    Фото: Акорда

    О том, какие темы будут обсуждать на ШОС и какие решения ожидаются — читайте здесь.

    Касым-Жомарт Токаев Всемирные игры кочевников ШОС Акорда Президент Казахстана Кыргызстан
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор