Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в саммите ШОС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Кыргызстана Садыра Жапарова прибыл с рабочим визитом в Бишкек для участия в 26-м заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате «ШОС+», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.