Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в саммите ШОС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Кыргызстана Садыра Жапарова прибыл с рабочим визитом в Бишкек для участия в 26-м заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате «ШОС+», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Глава государства также посетит официальную церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников.
В аэропорту Манас Главу нашего государства встретил Председатель Кабинета министров — Руководитель Администрации Президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев.
Напомним, 31 августа — 1 сентября Бишкек готовится принять саммит Шанхайской организации сотрудничества и VI Всемирные игры кочевников.
О том, какие темы будут обсуждать на ШОС и какие решения ожидаются — читайте здесь.