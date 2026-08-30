Как Бишкек готовится к саммиту ШОС

31 августа — 1 сентября Бишкек готовится принять саммит Шанхайской организации сотрудничества и VI Всемирные игры кочевников, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

В преддверии масштабных международных мероприятий столица Кыргызстана преображается. Улицы и общественные пространства города приводят в порядок, обновляется инфраструктура и усиливаются меры безопасности.

Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

Особое внимание уделяется благоустройству центральных районов и подготовке мест проведения официальных мероприятий.

Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

Власти города стремятся достойно встретить гостей и показать Бишкек как современный и гостеприимный город.

Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

К мероприятиям высокого уровня Международный аэропорт «Манас» прошел полную модернизацию, проведены работы по улучшению инфраструктуры, повышению качества обслуживания пассажиров.

Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

На дорожной развязке, ведущей в аэропорт, установлена новая стела с монументом снежного барса.

Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

Специально к саммиту возведен один из крупнейших конгресс-объектов Центральной Азии «Ырыс-Ордо», расположенный на площади более 39 тыс. квадратных метров с возможностью одновременного приема более 2 тыс. гостей.

Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

В конгресс-центре имеются конференц-зал «Курултай» на 1 238 мест, банкетный зал — на 1 тыс. мест, пресс-зал — на 235 мест, а также современные залы, предназначенные для проведения встреч и переговоров на высоком уровне.

Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

О том, какие темы будут обсуждать на ШОС и какие решения ожидаются — читайте здесь.