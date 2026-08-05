Центры для несовершеннолетних мигрантов в Сеуте переполнены в 27 раз

В испанском автономном городе Сеута продолжается миграционный кризис: число несовершеннолетних мигрантов в центрах содержания достигло 1,1 тыс. человек, что в 27 раз превышает их расчетную вместимость, передает агентство Kazinform со ссылкой на БЕЛТА .

Об этом заявил глава правительства города Хуан Хесус Вивас.

По его словам, ситуация с детьми-мигрантами остается крайне сложной.

— Ситуация с детьми-мигрантами в городе продолжает быть невыносимой. Число несовершеннолетних мигрантов в Сеуте, которые находятся в центрах содержания на данный момент, составляет 1100 человек, — заявил он в эфире телеканала RTVE.

Глава правительства Сеуты сообщил, что несовершеннолетних постепенно переводят в другие регионы материковой Испании.

Ранее агентство EFE со ссылкой на министра интеграции, миграции и социального обеспечения Испании Эльму Саис сообщало, что власти страны направят 25 млн евро на помощь несовершеннолетним мигрантам, прибывшим в Сеуту без сопровождения взрослых во время миграционного кризиса.

Напомним, 30 июля тысячи нелегальных мигрантов достигли испанского города Сеута, расположенного на севере Африки и граничащего с Марокко. По данным МВД Испании, в страну проникли около 72 тыс. мигрантов, при этом свыше половины уже покинули территорию королевства, число погибших при попытке нелегально попасть из Марокко в испанский эксклав Сеута составило до 72 человек.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Белта.

Ранее международный обозреватель Kazinform писал, как миграционный кризис может изменить политику Евросоюза.