Испания обновила данные о жертвах миграционного кризиса в Сеуте

Число погибших при попытке нелегально попасть из Марокко в испанский эксклав Сеута возросло до 72 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

Правительство Испании обновило данные о жертвах миграционного кризиса в Сеуте. По информации представителя правительства в автономном городе Мигеля Анхеля Переса Триано, число погибших достигло 72 человек после того, как из моря были извлечены еще несколько тел.

По данным испанских властей, спасатели продолжают обследовать акваторию в районе Сеуты в поисках пропавших без вести.

В то же время марокканская правозащитная организация AMDH заявляет, что число жертв может быть значительно выше. По ее оценке, погибли почти 130 человек, еще десятки числятся пропавшими без вести. Организация призвала провести независимое расследование причин массового притока мигрантов и установить ответственность за произошедшее.

С начала недели около 60 тысяч человек попытались попасть в Сеуту из Марокко по морю и суше. Многие использовали самодельные плавсредства, в том числе автомобильные шины и надувные круги. По данным МВД Испании, большинство прибывших — молодые люди в возрасте до 30 лет.

На фоне кризиса власти Испании впервые с 2021 года направили в Сеуту военных для поддержания общественного порядка. По информации МВД, почти все мигранты уже вернулись на территорию Марокко, однако причины массового наплыва людей остаются предметом обсуждения.

Премьер-министр Испании Педро Санчес связал произошедшее со слухами, распространявшимися сетями контрабандистов, о якобы открытой границе. Вместе с тем в СМИ также высказывается версия, что поток мигрантов мог усилиться после решения Верховного суда Испании, ограничившего применение упрощенной процедуры возврата мигрантов, задержанных в море.

После трагедии власти приступили к усилению пограничной инфраструктуры. На морском участке границы у Сеуты началась установка 500-метрового плавучего заграждения, а также линии заякоренных буев, которые должны затруднить новые попытки нелегального пересечения границы.

Ранее сообщалось о постепенном возвращении порядка в районе испанского анклава Сеута после массового миграционного кризиса.