Центральная Азия выходит на новый уровень интеграции — эксперты

Объединяющих факторов гораздо больше

В 2025 году Центральная Азия вошла в фазу самого динамичного сближения за последние десятилетия. Пятерка стран все чаще действует как единый блок во внешней политике, но не менее примечательны изменения внутри самого региона. На фоне долгой истории пограничных споров, водных разногласий и конкуренции за лидерство страны постепенно переходят к доверительному диалогу и практическому сотрудничеству.

Как отмечают эксперты, интеграция сегодня развивается «снизу вверх» — через конкретные проекты, экономические связи и новые форматы взаимодействия. Это происходит в регионе, где проживают 84 млн человек, возникают ключевые логистические маршруты Евразии и динамично растет рынок труда

— Основная причина, почему сейчас мы гораздо активнее между собой взаимодействуем в рамках Центральной Азии, это более теплый и прагматичный формат лидерства. Сейчас мы видим совершенно другой открытый формат взаимодействия между двумя основными лидерами экономическими в регионе — это Казахстан и Узбекистан. Большое значение имеет то, насколько с большим доверием лидеры Центральной Азии относятся друг к другу, — считает политолог и эксперт по международным коммуникациям Азамат Байгалиев.

Кадр из видео

За последние годы внутрирегиональная торговля удвоилась, а товарооборот Казахстана со странами региона достиг исторического максимума. Казахстан остается крупнейшей экономикой Центральной Азии и формирует более половины всего внутрирегионального экспорта. На фоне укрепляющихся политических и гуманитарных контактов растет число совместных инициатив — от логистики до промышленности. Недавние соглашения Казахстана и Узбекистана на 1,3 млрд долларов и договоренности с Туркменистаном об удвоении товарооборота показывают, что регион движется к созданию плотного экономического пространства, пусть и без формального объединения. Азамат Байгалиев уверен, раньше экономическому росту региона мешали политические вопросы.

— Препятствий сейчас в принципе нет. Гораздо больше объединяющих факторов. Это понимание лидерами стран, что сейчас историческая возможность для Центральной Азии вновь заявить о себе в глобальном плане. Внимание больших держав к региону сейчас неимоверное. Во-вторых, это экономический рост, связанный с развитием транспортных магистралей. Из пяти основных транспортных магистралей в Евразии три проходят через Казахстан, и так или иначе он затрагивают все страны нашего региона. Поэтому здесь у нас есть большое преимущество в плане геополитических кризисов, — отметил эксперт.

На этом фоне усиливается роль Казахстана как ядра инфраструктурных маршрутов между Китаем и Европой, а также как инициатора крупных региональных проектов. Интеграция постепенно становится более зрелой: консультативные встречи лидеров превратились в рабочий механизм, а совместные экономические решения уже формируют новую архитектуру регионального взаимодействия. При этом, как подчеркивают аналитики, сближение не исключает особенностей каждой страны, но задает направление, где сотрудничество становится выгоднее конкуренции.

Кадр из видео

— Перед странами Центральной Азии стоит задача увеличить товарооборот внутри региона. Основной партнер Казахстана сегодня — Узбекистан, торговля с которым уже достигла 5–6 млрд долларов в год. Но перспективы есть и с Туркменистаном: нынешние 500 млн — это слишком мало для таких экономик. Потенциал огромный, особенно, если откроются новые направления через Иран и Афганистан. Туркменистан может стать третьим драйвером экономического роста для всей Центральной Азии, — сказал Азамат Байгалиев.

Региональный вектор становится приоритетным, и страны Центральной Азии все активнее переключают внимание с внешних рынков на укрепление внутрирегиональных связей. Экономика, транспорт, образование, гуманитарные контакты — все это формирует новую модель взаимодействия, в которой Центральная Азия уже не просто географическое пространство, а растущий центр устойчивого сотрудничества.

Два ядра регионализации — Казахстан и Узбекистан

Продолжая разговор о новом этапе центральноазиатского сближения, аналитики отмечают: интеграция невозможна без участия Казахстана, но не может строиться и вокруг одного центра. Она требует баланса с Ташкентом, что создает модель «двух ядер». Узбекистан — самая густонаселенная страна Центральной Азии, откуда и стартовал нынешний этап регионализации. На фоне неоднородности по экономике, демографии и ресурсам формируются две точки притяжения, которые способны уравновешивать интересы участников и задавать ритм будущей кооперации. Своим мнением поделился директор Центра исследовательских инициатив «Ma’no» Бахтиер Эргашев из Ташкента.

— За последние семь лет мы прошли определенный этап развития регионального сотрудничества. И сейчас можем действительно говорить, что нам удалось в Центральной Азии создать институциональную основу для ведения разговора, для того, чтобы начать, по крайней мере, слышать друг друга. Мы до этого не могли даже найти площадку для диалога, где бы мы могли друг друга слушать, делиться мнениями, выражать интересы и искать общие точки соприкосновения, — сказал Бахтиер Эргашев.

Кадр из видео

Казахстан приносит в регион ресурсы, инфраструктуру, логистику и инвестиции. Узбекистан — динамичную индустриализацию и мощную трудовую базу. Такое сочетание усиливает возможности строить непрерывные цепочки: от добычи сырья до готовой продукции, ориентированной на экспорт. На фоне растущего спроса на стратегические минералы это становится ключевым вызовом: Центральная Азия может рисковать остаться сырьевым придатком, но имеет шанс стать производственным центром критически важных материалов для мировой экономики.

— Формат консультативных встреч глав государств выработан с учетом предыдущего негативного опыта. Эти встречи и документы не носят общеобязательного характера. Каждая страна высказывает свою точку зрения, находятся общие интересы. Странам региона удалось решить серьезные проблемы, которые более 20 лет были преградой: вопросы границы. Это показатель того, что сотрудничество набирает обороты и обретает реальные очертания, — отметил эксперт.

Вопрос конкуренции между Казахстаном и Узбекистаном, который нередко поднимался в прошлые годы, теряет актуальность. По мнению специалистов, экономики стран взаимодополняемы — и даже в урановой сфере разница объемов добычи исключает прямую конкуренцию. Вместе два государства способны формировать почти половину мировой добычи. При этом обе приступили к реализации программ развития атомной энергетики — еще одного направления, где скоординированные интересы дают больше, чем соперничество.

— Где здесь конкуренция? В Казахстане больше 40% мировой добычи урана, в Узбекистане около 5%. Если объединить потенциал, получится почти 45 процентов мировой добычи урана. Почему бы не объединяться? Вопросы конкуренции раздуваются отдельными силами и СМИ. Узбекистану и Казахстану негде и незачем конкурировать. Несколько стран должны работать в общем направлении, на основе согласованных интересов, — сказал Бахтиер Эргашев.

По его словам, одним из ключевых вызовов остается вопрос переработки стратегически важных минералов. Страны региона сталкиваются с дилеммой: ограничиться добычей и первичным переделом или стремиться к созданию производств полного цикла. Первичная переработка — самый экологически сложный этап, а экспорт сырья в виде слитков вновь закрепит роль Центральной Азии как поставщика ресурсов, а не готовой продукции. Эксперты подчеркивают: без развития высоких переделов маржинальность будет уходить из региона.

Кадр из видео

— Мы стоим перед серьезным вызовом. Страны Центральной Азии, особенно Казахстан, обладают серьезным минерально-сырьевым потенциалом. Но кем мы будем в этой цепочке? Мы будем только территориями добычи и первичной переработки? Или постараемся найти другие форматы, когда минералы можно перерабатывать здесь, создавая новые производства и рабочие места? Мы должны бороться за инвестиции не только в добычу, но и в дальнейшую переработку. Это вызов существующим форматам сотрудничества, — отметил эксперт.

Прим этом перспектива создания общего рынка или унифицированных экономических правил пока остается отдаленной. Несмотря на прогресс, остаются проблемы на самом базовом уровне — от таможенных процедур до фитоконтроля. Регион уже имеет опыт чрезмерно амбициозных интеграционных проектов и сегодня стремится двигаться постепенно, без давления и громких деклараций. Такой эволюционный подход, по мнению аналитиков, позволяет укреплять кооперацию без повторения ошибок прошлого.

— Я считаю, что это рано. Мы не готовы. Мы до сих пор не смогли решить простейшие вопросы оптимизации пограничных процедур. У нас огромные проблемы с фитосанитарным контролем. Давайте не будем повторять ошибок 90-х и нулевых. Давайте начнем неторопливо, эволюционно, спокойно решать вопросы, которые можно решать без громогласных интеграционных форматов, — сказал Бахтиер Эргашев.

Энергоузел, который объединяет

Север Центральной Азии — связка Казахстана и Узбекистана — это экономические центры притяжения. Южные страны региона образуют стратегически важный энергетический узел, они же играют ключевую роль в регулировании водных ресурсов. Пятерка стран уже участвует в создании энергетического кольца региона с тем, чтобы совместно развивать и распределять жизненно важные ресурсы Центральной Азии — энергию и воду.

Наглядный пример этому — строительство ГЭС «Камбар-Ата-1» в Кыргызстане. Это один из первых по-настоящему крупных совместных проектов независимых государств региона. Станцию стоимостью около 4 млрд долларов реализуют сразу три страны — Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан. Новый проект имеет статус ключевого звена в формирующемся энергетическом кольце Центральной Азии, которое должно обеспечить устойчивое распределение электроэнергии и воды.

— Очень показательно, что мы начали строить Камбаратинскую ГЭС-1 в Кыргызстане. Это крупная гидроэлектростанция. Если в других странах мира до сих пор идут различные тяжбы по вопросам обеспечения водой и строительства гидроэлектростанции, то у нас этот вопрос решен. Более того, три республики строят ГЭС совместно, значит здесь будет решен вопрос распределения воды, электроэнергии и так далее, — отметил политолог из Кыргызстана Бакыт Бакетаев.

Кадр из видео

По его словам, старт строительства «Камбар-Аты-1» стал символом поворота к партнерству. И таким образом Центральная Азия подала пример всему миру.

— У нас были самые запутанные границы в мире — дом, как говорится, в Кыргызстане, огород — в Таджикистане, дача — в Узбекистане. Решить это можно было только мудростью и волей. Центральная Азия показала мировому сообществу, как за одним столом договариваться о приграничных вопросах мирным путем, — говорит он.

Бакетаев добавляет, что Кыргызстан видит свою роль в дальнейшем углублении региональных энергосоглашений. Страны уже имеют опыт — еще в 1998 году было подписано соглашение о совместном использовании электроэнергии. Сегодня оно становится базой для расширения сотрудничества.

В долине воцарилась тишина

Огромный прогресс центрально-азиатская пятерка продемонстрировала не только в вопросах распределения водных ресурсов. Преодолен один из самых болезненных вопросов последних десятилетий — спорные участки границы в Ферганской долине. Это пространство долгие годы оставалось самой конфликтной зоной региона. Еще три-четыре года назад там происходили серьезные столкновения. Но весной ситуация изменилась: 31 марта в Худжанде лидеры Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана подписали документ, окончательно закрывший вопрос о границах. Политический обозреватель из Таджикистана Негматулло Мирсаидов отмечает, что новая договоренность фактически стабилизировала всю зону Ферганской долины.

— Это в целом сказалось на создание благоприятной атмосферы во всех видах взаимоотношений со странами региона Центральной Азии, — говорит он.

По словам эксперта, региональная безопасность укрепилась, а страны получили новую базу для экономического сотрудничества.

— Казахстан остается у нас одним из ближайших партнеров. Мы там получаем зерно, нефтепродукты, и по приемлемым ценам. С Узбекистаном у нас тоже имеются положительные примеры. Да и торговля развивается все больше, — отмечает Негматулло Мирсаидов.

Кадр из видео

Таджикистан, по его словам, видит свою роль в сохранении стабильности и добрососедства. Для такой небольшой республики это жизненно необходимо.

Таким образом, Центральная Азия сегодня демонстрирует уровень интеграции, о котором еще несколько лет назад невозможно было даже мечтать. Пятерка стран постепенно вырабатывает общее восприятие и общие цели, учится выступать единым фронтом вовне и укреплять связи внутри региона. Этот процесс развивается медленно, но стабильно — с фокусом на долгосрочный результат.

Перед государствами стоят серьезные вызовы: изменение климата, дефицит воды, стремительный демографический рост, необходимость отхода от сырьевой модели. Эксперты отмечают, что регион может стать самодостаточным, если выстроит собственные цепочки поставок и разовьет внутреннее производство. Особый потенциал есть у сферы стратегических минералов.

Регионализация Центральной Азии уже привлекает внешнее внимание. Пятерка фактически превращается в «шестерку»: Азербайджан стремится участвовать в региональных процессах и вносить свой вклад.

Предыдущий выпуск программы «Большая дипломатия» был посвящен актуальной роли Казахстана на мировой арене.