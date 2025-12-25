Стабфонды не сдерживают цены: депутаты требуют перезагрузки механизма

Мажилисмен обратил внимание на работу стабилизационных фондов, созданных в 2011–2012 годах как механизм для сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары.

Продукты из стабфонда должны были оперативно выходить на рынок в периоды ценовых колебаний.

— Однако прошло более 10 лет, и сегодня мы вынуждены честно признать, что в нынешнем виде этот механизм работает не так, как задумывался изначально. Отчет Высшей аудиторской палаты прямо указывает на неэффективность участия социально-предпринимательских корпораций в процессах ценовой стабилизации. Цены на базовые продукты продолжают расти: за год картофель подорожал примерно на 40 процентов, лук — на 20 процентов. Это говорит об отсутствии внятного прогнозирования и управляемости, — сказал депутат.

Иногда продукция портится на складах, не дойдя до прилавков, отметил Кырыкбаев. Он привел анализ Агентства по защите и развитию конкуренции, который показал, что за два года реализовали только около 19% продукции, закупленную за бюджетные деньги.

— Фактически значительная часть продовольствия с 2021 года годами хранится на складах, не работая на сдерживание цен. Показательной является и ситуация в Кызылординской области, где на складах числятся остатки стабилизационного фонда на сумму около 1,8 миллиарда тенге, при этом сами складские помещения не приспособлены для длительного хранения, а в социальных магазинах отсутствуют мясо и молочная продукция, — отметил депутат.

Кроме того мажилисмен указал на тенденцию, когда деньги, предназначенные для работы стабфондов, фактически выводят из оборота и хранят на депозитах. По словам мажилисмена, такое имело место в Западно-Казахстанской области, где социально-предпринимательская корпорация «Акжайык» в течение года держала на депозитах свыше двух миллиардов тенге. Он сослался на отчет аудиторов, отметив, что аналогичные случаи фиксировались и в других областях.

— Высшая аудиторская палата справедливо указывает на нецелесообразность участия социально-предпринимательских корпораций в механизмах стабилизации цен в их текущем виде. Сегодня у самих СПК нет четкого понимания алгоритмов работы со стабилизационными фондами. Закупки осуществляются без четкого понимания алгоритмов дальнейшей реализации, продукция удерживается в ожидании «подходящего момента», а в конечно результате ничего не делается, — раскритиковал Кырыкбаев.

По итогам обсуждения депутаты Мажилиса рекомендовали Правительству оценить эффективность СПК и стабилизационных фондов и пересмотреть модель их работы, установив четкие и прозрачные алгоритмы выхода на рынок, объемы и условия реализации продукции.

Напомним, 25 декабря Высшая аудиторская палата представила в Мажилисе данные аудита, согласно которой Миннацэкономики по господдержке бизнеса занижены минимум в два раза.

Ранее депутат Мажилиса Серик Егизбаев сообщил, что выводы аудита показывают сокращение с 14,6% до 12,6% доли крестьянских и фермерских хозяйств в структуре малого и среднего бизнеса, что говорит о снижении доступности мер господдержки.