Даже профессиональному финансисту сложно разобраться в системе господдержки — депутат

— Фракция «Ауыл» партиясы» рассмотрев отчеты ВАП по эффективности мер государственной поддержки отмечает, что за последние три года зафиксировано 30%-е снижение вклада сельского хозяйства в валовой выпуск продукции малого и среднего предпринимательства, и это произошло на фоне значительного роста объемов господдержки, — сказал Егизбаев.

Депутат отметил, что субсидии и льготное финансирование не привели к росту добавленной стоимости в АПК за проверенный период. Также выводы аудита показывают сокращение с 14,6% до 12,6% доли крестьянских и фермерских хозяйств в структуре малого и среднего бизнеса, что говорит о снижении доступности мер господдержки.

— Еще один важный момент. ВАП сделала вывод, что даже профессиональному финансисту сложно разобраться в системе господдержки, состоящей из более 100 разрозненных мер, множества операторов, дублирования функций, отсутствия принципа «единого окна». Что тогда говорить о фермерах? Возникает закономерный вопрос: они должны работать или разбираться в хитросплетениях мер государственной поддержки? — возмутился депутат.

По его словам, выводы ВАП еще раз подтверждают обоснованность позиции фракции «Ауыл» партиясы» о необходимости решения вопроса создания специализированного Агробанка.

Ранее сообщалось, что Высшая аудиторская палата провела аудит эффективности мер государственной поддержки предпринимательства.