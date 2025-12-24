РУ
    11:02, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Аудит ВАП: данные Миннацэкономики по господдержке бизнеса занижены минимум в два раза

    Высшая аудиторская палата провела аудит эффективности мер государственной поддержки предпринимательства. Итоги проверки в ходе заседания Мажилиса озвучил глава ВАП Алихан Смаилов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мажилис
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Так, по его словам, аудит выявил системный недостаток — длительное отсутствие госоргана, отвечающего за формирование единой политики в сфере поддержки бизнеса.

    — Каждый госорган ограничивался рамками курируемой отрасли. И лишь в апреле 2023 года формирование единой политики было возложено на Министерство национальной экономики. Но порядка пока мало. На сегодня действует множество различных мер, механизмов и операторов, в которых обычному предпринимателю разобраться не просто, — отметил Смаилов.

    Ситуация усугубляется отсутствием надлежащего уровня цифровизации.

    — До сих пор не реализована централизованная информационная платформа, охватывающая все виды поддержки, от подачи заявки до оценки эффектов. По оценкам аудита, данные Министерства нацэкономики по объемам поддержки занижены как минимум в два раза. Так, оценочно за 6 лет (за 2019–2024 годы) государство поддержало предпринимателей на 4,5 трлн тенге. 90% из них приходится на 5 инструментов поддержки: субсидирование расходов и ставок по кредитам, закуп гарантированного объема товаров, кредитование и лизинг, — сказал глава ВАП.

    Ранее сообщалось, что бизнес в Казахстане сможет подтверждать происхождение товаров онлайн.

