Аудит ВАП: данные Миннацэкономики по господдержке бизнеса занижены минимум в два раза

Так, по его словам, аудит выявил системный недостаток — длительное отсутствие госоргана, отвечающего за формирование единой политики в сфере поддержки бизнеса.

— Каждый госорган ограничивался рамками курируемой отрасли. И лишь в апреле 2023 года формирование единой политики было возложено на Министерство национальной экономики. Но порядка пока мало. На сегодня действует множество различных мер, механизмов и операторов, в которых обычному предпринимателю разобраться не просто, — отметил Смаилов.

Ситуация усугубляется отсутствием надлежащего уровня цифровизации.

— До сих пор не реализована централизованная информационная платформа, охватывающая все виды поддержки, от подачи заявки до оценки эффектов. По оценкам аудита, данные Министерства нацэкономики по объемам поддержки занижены как минимум в два раза. Так, оценочно за 6 лет (за 2019–2024 годы) государство поддержало предпринимателей на 4,5 трлн тенге. 90% из них приходится на 5 инструментов поддержки: субсидирование расходов и ставок по кредитам, закуп гарантированного объема товаров, кредитование и лизинг, — сказал глава ВАП.

