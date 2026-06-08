Цены на нефть растут после обострения ситуации на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть выросли на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном, передает корреспондент агентства Kazinform.

В понедельник, 8 июня, августовские фьючерсы на нефть марки Brent в начале торгов поднимались на 3,6% по сравнению с предыдущим закрытием, достигая 96,7 долларов за баррель.

Цены на американскую нефть WTI также выросли — до 93,5 долларов за баррель. Цены на нефть марки Urals составляют около 86,3 долларов за баррель.

Рост котировок связан с опасениями участников рынка относительно возможных перебоев с поставками энергоресурсов из стран Персидского залива.

По данным экспертов, за 100 дней конфликта США и Израиля с Ираном через Ормузский пролив, один из ключевых узлов мировой торговли, прошло около 1000 судов, тогда как в нормальных условиях это соответствует примерно недельному трафику пролива.

Вечером в воскресенье, 7 июня, Иран нанес ракетный удар по северу Израиля. Как отмечает The Times of Israel, это первый подобный обстрел с апреля. В Тегеране заявили, что атака стала ответом на действия Израиля в Ливане.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по Ливану на фоне действующего прекращения огня.