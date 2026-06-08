Израиль нанес удары по Ливану на фоне действующего прекращения огня

Три человека погибли и один пострадал в результате израильских авиаударов по южному Ливану в провинции Набатия, несмотря на режим прекращения огня, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı .

Израильская армия продолжает атаки на Ливан, несмотря на соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 17 апреля и продленное на 45 дней с 17 мая.

По данным официального ливанского агентства NNA, израильские военные самолеты дважды нанесли удары по дому в поселке Дуэйр в районе Набатии, полностью его разрушив. Также под авиаудары попал город Набатия.

Беспилотник (БПЛА) армии Израиля атаковал мотоцикл на дороге Зефта в Набатии — в результате один человек погиб.

В другом инциденте в результате удара БПЛА по мотоциклу, двигавшемуся между поселками Абба и Дуэйр, погибли два гражданина Сирии, еще один человек получил ранения. Еще один израильский БПЛА нанес удар по поселку Кефур.

Ранее сообщалось, что несмотря на достигнутые при посредничестве США договоренности о прекращении огня, ситуация на израильско-ливанском направлении остается напряженной.