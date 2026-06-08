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    Иран запустил ракеты по Израилю

    Вечером в воскресенье, 7 июля, Иран нанес ракетный удар по северу Израиля. Как отмечает The Times of Israel, это первый подобный обстрел с апреля. В Тегеране заявили, что атака стала ответом на действия Израиля в Ливане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

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    Фото: IRNA

    Из-за ракетных обстрелов по всему Израилю отменены занятия в школах, а также запрещены массовые мероприятия более чем с 200 участниками на открытом воздухе и 500 - в закрытых помещениях. Остановил работу международный аэропорт Бен-Гурион.

    Армия обороны Израиля заявила, что все ракеты были перехвачены израильскими силами ПВО. Израиль пообещал ответные шаги.

    Ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по Ливану на фоне действующего прекращения огня.

    Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль Конфликт
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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