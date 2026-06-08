Иран запустил ракеты по Израилю

Вечером в воскресенье, 7 июля, Иран нанес ракетный удар по северу Израиля. Как отмечает The Times of Israel , это первый подобный обстрел с апреля. В Тегеране заявили, что атака стала ответом на действия Израиля в Ливане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

Из-за ракетных обстрелов по всему Израилю отменены занятия в школах, а также запрещены массовые мероприятия более чем с 200 участниками на открытом воздухе и 500 - в закрытых помещениях. Остановил работу международный аэропорт Бен-Гурион.

Армия обороны Израиля заявила, что все ракеты были перехвачены израильскими силами ПВО. Израиль пообещал ответные шаги.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по Ливану на фоне действующего прекращения огня.