Трафик через Ормузский пролив за 100 дней конфликта упал до недельного уровня

За 100 дней конфликта США и Израиля с Ираном через Ормузский пролив, один из ключевых узлов мировой торговли, прошло около 1000 судов, тогда как в нормальных условиях это соответствует примерно недельному трафику пролива, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Ормузский пролив, расположенный у входа в Персидский залив, соединяет производство нефти и сжиженного природного газа (СПГ) Ближнего Востока с мировыми рынками через Оманское море и Индийский океан. До начала атак США и Израиля на Иран 28 февраля около 20% мирового ежедневного потребления нефти и СПГ-торговли, а также треть морской морской торговли удобрениями проходили через Ормузский пролив.

По состоянию на 7 июня, в 100-й день конфликта, количество коммерческих судов, проходящих через стратегический пролив, оставалось крайне ограниченным. Проход судов в этот период в основном осуществлялся либо через оплату Ирану, либо через дипломатические переговоры.

— Часть судов проходила через Ормузский пролив с выключенной системой автоматической идентификации (AIS). В этот период также появился новый маршрут через территориальные воды Ирана, получивший название «иранский маршрут». Часть судов продолжала использовать стандартные маршруты, определенные Международной морской организацией, — говорится в публикации.

По данным Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), с 1 по 27 февраля через Ормузский пролив проходило в среднем 129 судов в день. По данным Британской морской торговой организации, исторический средний показатель составляет 138 судов в день.

Данные аналитической компании Kpler показывают, что за 100 дней войны через Ормузский пролив прошло 988 коммерческих судов, из которых 84 — контейнеровозы. В среднем это около 10 судов в день, что означает снижение более чем на 90% по сравнению с довоенным уровнем.

В числе проходящих судов заметную долю составляют суда так называемого «теневого флота» или находящиеся под санкциями.

Фото: Anadolu

После начала конфликта 28 февраля судоходство через Ормузский пролив резко сократилось. 28 февраля через пролив прошло 78 судов, 1 марта — 30, 2 марта — 13. В последующие дни количество снижалось до 2 судов в сутки. 18 апреля стал днем с наибольшим трафиком в военный период — 27 судов.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 17 апреля заявил, что пролив останется открыт для коммерческого судоходства до окончания режима прекращения огня в Ливане. Президент США Дональд Трамп в тот же период заявил, что пролив открыт, однако блокада США сохранится до завершения переговорного процесса с Ираном.

Однако 18 апреля Иран заявил, что Ормузский пролив останется «закрытым» до снятия блокады США с иранских портов.

7 мая был зафиксирован минимальный трафик — через пролив прошел всего один корабль.

Основные торговые маршруты в этот период связаны со странами Азии и Африки, тогда как торговля с западными странами практически прекратилась.

За 100 дней через Ормузский пролив прошло 456 танкеров с нефтью и нефтепродуктами. До начала конфликта их количество было значительно выше, однако после ее начала оно резко снизилось. Основные направления — Китай, Индия, Сингапур, Южная Корея, Япония и другие страны Азии.

В публикации также отмечается, что производство СПГ в регионе, особенно в Катаре, сократилось из-за повреждений энергетической инфраструктуры. В первые дни после 28 февраля СПГ-танкеры практически не проходили через пролив. Первый СПГ-танкер прошел лишь 2 апреля. Всего за 100 дней — 18 СПГ-танкеров, около 2% всех проходов.

За тот же период через Ормузский пролив прошло 149 LPG-танкеров (15% всех проходов). Основные поставки осуществлялись из Ирана, ОАЭ, Катара и Кувейта. Направления включали Пакистан, Индию, Китай и страны Юго-Восточной Азии.

— Сухогрузные суда составили 281 проход (28% всех перевозок). Их маршруты были более разнообразными: Индия, Турция, Канада, Китай, Бразилия, Аргентина, Украина и другие страны. Также через пролив прошли около 10 пассажирских судов, оказавшихся заблокированными в Персидском заливе после начала конфликта, — пишет издание.

Ранее сообщалось о том, что Тегеран собирается брать плату не за проход Ормузского пролива, а лишь за услуги, которые будет оказывать судам в проливе.