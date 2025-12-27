РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:23, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Цены на золото и серебро взлетели до исторических рекордов

    Серебро и золото обновили исторические максимумы на фоне кризисов и недоверия к доллару, передает Kazinform со ссылкой на BILD.

    Цены на золото и серебро обновили рекорды
    Фото: Pexels

    Серебро впервые в истории превысило отметку в 75 долларов за унцию, следует из данных торгов в Токио. Золото тоже не отстает: его цена подскочила до 4531 доллара за унцию, обновив очередной максимум.

    Как пишет издание, главная причина подорожания серебра и золота — рост тревожности на рынках.

    —  Экономическая неопределенность и геополитическая напряженность подталкивают инвесторов искать так называемые «тихие гавани». В такие периоды золото и серебро традиционно воспринимаются как стабильные активы, — отмечается в сообщении.

    С начала года золото подорожало почти на 70%, а серебро — более чем на 150%. Такого резкого годового скачка рынок не видел с конца 1970-х годов. При этом серебро дорожает не только как кризисный металл, но и как важный промышленный ресурс: его активно используют в производстве полупроводников и оборудования для дата-центров, на которых держится бум искусственного интеллекта.

    Дополнительное давление на рынки идет из США. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом и его публичных конфликтов с Федеральной резервной системой усилилось недоверие к доллару и американским гособлигациям.

    О том, сколько стоит золото в Казахстане можете прочитать в материале корреспондента агентства Kazinform. 

    Теги:
    Золото Цены и тарифы Металлы Серебро Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают