Цены на золото и серебро взлетели до исторических рекордов

Серебро впервые в истории превысило отметку в 75 долларов за унцию, следует из данных торгов в Токио. Золото тоже не отстает: его цена подскочила до 4531 доллара за унцию, обновив очередной максимум.



Как пишет издание, главная причина подорожания серебра и золота — рост тревожности на рынках.

— Экономическая неопределенность и геополитическая напряженность подталкивают инвесторов искать так называемые «тихие гавани». В такие периоды золото и серебро традиционно воспринимаются как стабильные активы, — отмечается в сообщении.





С начала года золото подорожало почти на 70%, а серебро — более чем на 150%. Такого резкого годового скачка рынок не видел с конца 1970-х годов. При этом серебро дорожает не только как кризисный металл, но и как важный промышленный ресурс: его активно используют в производстве полупроводников и оборудования для дата-центров, на которых держится бум искусственного интеллекта.



Дополнительное давление на рынки идет из США. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом и его публичных конфликтов с Федеральной резервной системой усилилось недоверие к доллару и американским гособлигациям.

