Цены на жилье в Великобритании снижаются второй месяц подряд

На цены давили насыщение рынка, новая схема налогообложения и неопределенность, связанная с ноябрьским государственным бюджетом.

Средние запрашиваемые цены на недавно выставленные на продажу дома по всей Великобритании за четыре недели по 6 декабря снизились на 1,8% до £358,138 (€407,972). Это произошло после предыдущего падения в ноябре еще на 1,8% до £364,833 (€415,599), по данным Rightmove, онлайн-платформы, которой жители Великобритании пользуются для поиска жилья для покупки или аренды.

Это более сильное, чем обычно, декабрьское снижение означает, что в годовом выражении цены на 0,6% ниже, что соответствует уменьшению на £2,059 (€2,345).

— Более умеренный рост цен поддерживал доступность для покупателей и подстегивал активность в первой половине года, даже после апрельского срока уплаты гербового сбора в Англии, — объяснила Коллин Бабкок, эксперт по недвижимости в Rightmove.

Гербовый сбор при сделках с недвижимостью (Stamp Duty Land Tax, SDLT) это налог, который уплачивается при покупке недвижимости или земли дороже определенного порога в Англии и Северной Ирландии; его нужно внести в течение 14 дней после покупки. Ставки гербового сбора обычно меняются в конце марта.

— Во второй половине 2025 года неопределенность из-за слухов о возможных изменениях имущественных налогов в ноябрьском бюджете усиливалась, некоторые из них появлялись уже в августе. Это отразилось на ценах и активности, поскольку продавцы пытались привлечь нервничающих покупателей, — добавила Бабкок.

Ожидание повышения имущественных налогов до утверждения ноябрьского бюджета способствовало более вялой активности и сдерживало цены.

Число новых продавцов, выходивших на рынок в первой половине 2025 года, было на 9% выше, чем в первой половине 2024 года, но во второй половине этого года оказалось на 4% ниже уровня 2024 года.

Спрос со стороны покупателей в первой половине года превышал показатель 2024 года на 3%, а во второй половине был на 6% ниже.

— Тем не менее в целом год для продаж оказался более позитивным: число согласованных сделок на 3% выше, чем в 2024 году, — говорится в отчете Rightmove.

Падение цен может помочь тем, кто покупает жилье впервые, оформить сделки в начале 2026 года. Однако во второй половине следующего года тенденция может развернуться: Rightmove прогнозирует, что запрашиваемые цены новых продавцов вырастут на 2%.

Средняя ставка по двухлетней фиксированной ипотеке сейчас составляет 4,33% против 5,08% год назад.

Бюджет ввел надбавку к муниципальному налогу на жилье высокой стоимости («налог на особняки») для жилой недвижимости в Англии стоимостью 2 млн фунтов и выше, которая вступит в силу в апреле 2028 года.

Надбавка начнется с £2,500 (€2,847) и будет постепенно увеличиваться до £7,500 (€8,543) для объектов стоимостью 5 млн фунтов и более.

— Поскольку рыночные условия поддерживают более высокую активность и, будем надеяться, экономическая обстановка будет более определенной, мы прогнозируем лучший год для роста цен в 2026 году с мощным оживлением активности в начале года, — заключила Бабкок.

