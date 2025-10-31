Казахстан vs Европа: где коммунальные платежи «съедают» большую часть доходов

В исследовании были использованы данные по стоимости базовых услуг в секторе: электроснабжения, отопления, кондиционирования, водоснабжения и вывоза мусора для среднестатистической квартиры площадью в 42,5 кв. м.

На 24 сентября 2025 года, расходы на эти услуги в Казахстане оказались одними из самых скромных как среди стран СНГ и ЦА (и в целом постсоветского пространства), так и в глобальном масштабе.

Средние месячные расходы на жилищно-коммунальные услуги по вышеупомянутому списку в РК составили всего 27,1 долл. США, или около 15 тыс. тенге. С этим показателем Казахстан занял лишь 98-е место по дороговизне ЖКУ среди 127 стран, вошедших в рейтинг.

Большинство государств СНГ и ЦА обогнали Казахстан по расходам на коммунальные услуги:

в Азербайджане показатель достиг 30 долл. США;

в России — 57,2 долл. США;

в Армении — 60,5 долл. США;

в Молдове — и вовсе 88,4 долл. США.

Тем временем сопоставимые с Казахстаном средние месячные расходы на 24 сентября текущего года наблюдались в Беларуси и Узбекистане: 25,5 и 26,8 долл. США соответственно.

Наименьшие показатели в регионе были зафиксированы в Таджикистане и Кыргызстане: 21,8 и 19,8 долл. США соответственно.

Если же говорить в целом о государствах постсоветского пространства, то, к примеру, в странах Балтии расходы на коммунальные услуги — одни из самых больших в мире. В Эстонии они составили 161,9 долл. США, в Латвии — 159,6 долл. США, в Литве — 120,2 долл. США. Это 5-е, 6-е и 16-е места в рейтинге по дороговизне ЖКУ. Для справки приведем в пример и Грузию, где показатель также был больше, чем в Казахстане: 37,1 долл. США.

Однако самые большие суммы в мире на ЖКУ тратят жители ведущих европейских стран: в Великобритании на 24 сентября 2025 года средние месячные расходы на коммунальные услуги составили 162,2 долл. США, в Германии — 177,6 долл. США, в Австрии — 193,6 долл. США.

Таким образом, ЖКУ в Казахстане остаются доступными для граждан. Для сопоставления: в Австрии траты на коммунальные услуги более чем в семь раз превышают аналогичные расходы в РК. Однако еще показательнее то, что даже у «соседей» Казахстана по ЕАЭС, Армении и России, расходы на ЖКУ больше вдвое, а в Молдове — втрое.

Как соотносится стоимость коммунальных услуг с уровнем заработка населения

Согласно информации того же портала Numbeo, «чистая» зарплата в Казахстане на сентябрь 2025 года составила 531,5 долл. США, или около 290 тыс. тенге. Это в целом близко к медианной заработной плате, которую приводит Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК (по последним данным, 316 тыс. тенге во втором квартале текущего года), так что показатели вполне можно использовать.

Доля средних расходов на коммунальные услуги в Казахстане составила 5,1% от средней зарплаты. Это также один из самых небольших показателей среди постсоветских стран и в целом в мире. Для сравнения:

в Узбекистане, где сами ЖКУ дешевле, доля расходов на них от зарплаты достигла 5,4%,

в Таджикистане — 8,1%.

В Азербайджане — 6,6%,

Грузии — 6,7%,

России и Литве по 7,6%.

Еще более серьезные значения были зафиксированы в Латвии (11,8%) и особенно в Молдове (12,6%).

Есть и страны, где расходы на ЖКУ практически не ощущаются в семейных бюджетах. В Катаре их доля составила всего 1,2% от средней зарплаты, в Кувейте и Исландии — лишь 0,9%. Для сравнения: в государствах с низким уровнем доходов и высоким тарифным давлением ситуация прямо противоположная: в Сирии доля трат на коммунальные услуги достигла колоссальных 78% от заработной платы, на Кубе — 54,1%, в Кот-д’Ивуаре — 50,6%. И это базовые расходы для квартиры площадью в 42,5 кв. м. Если площадь квартиры больше, а кроме базовых расходов учитывается, например, оплата интернета, услуг управляющих компаний и прочего, расходы на ЖКУ в этих странах и вовсе рискуют «съесть» весь заработок.

Что говорит казахстанская статистика

Согласно данным БНС, расходы среднестатистического казахстанского домохозяйства на коммунальные услуги, содержание и ремонт жилья составили 68,4 тыс. тенге за первый квартал текущего года (или около 23 тыс. тенге в месяц). В эту сумму входят содержание и ремонт жилья.

Доля затрат в секторе составила всего 6,6% от совокупного объема расходов домохозяйств, и с годами показатель практически не меняется.

Итоги: В целом коммунальные услуги в Казахстане остаются одними из самых доступных в мире. Даже с учетом роста тарифов в последние годы, их стоимость не представляет серьезной нагрузки для семейных бюджетов. Для малообеспеченных граждан предусмотрена система жилищной помощи, а государство дополнительно сдерживает цены — повышение тарифов заморожено до конца первого квартала 2026 года. На фоне большинства стран СНГ и Европы ситуация в Казахстане выглядит достаточно благоприятно.