Цены на нефть продолжают снижаться – что это значит для Казахстана

Причины падения

– Снижение цен объясняется совокупностью факторов. В Китае продолжается экономическое замедление – индекс PMI снова ниже 50, что сигнализирует о спаде промышленной активности. Торговая война по-прежнему давит на экономику и потребление нефти. США сохраняют рекордную добычу – около 13,3 млн баррелей в сутки. Кроме того, растет экспорт из Ирана, Гайаны и Бразилии, что создает избыток физического предложения. Свой вклад вносит и решение ОПЕК+ о повышении уровней добычи, – отметил эксперт.

Возможна ли стабилизация?

Как прогнозирует Аскар Исмаилов, если не произойдет геополитических шоков, мы можем войти в фазу устойчиво низких цен. В сентябре истекает срок ультиматума Трампа Путину. Реакция США может повлиять на спрос в Азии и доверие к способности ОПЕК+ стабилизировать рынок. В этом случае нефть может остаться в диапазоне ниже 70 долларов.

Последствия для бюджета

– В бюджете Казахстана на 2025 год ориентир установлен на уровне 80 долларов за баррель. Сегодняшние котировки Brent ниже этой отметки, а CPC Blend, основная экспортная марка, торгуется с дисконтом в 4–6 долларов. При цене ниже 70 долларов возникают риски недополучения доходов в Нацфонд и бюджет, особенно на фоне возможного сокращения объемов экспорта, – пояснил собеседник.

Что могут предпринять Казахстан и ОПЕК+?

– ОПЕК+ заявила о возможном продлении добровольных сокращений до конца 2025 года, но эффект от этих решений ослабевает. Рынок закладывает ожидания расхождений по квотам и роста добычи вне картеля. Сам Казахстан, по данным ОПЕК, систематически превышает квоты. Возможности повлиять на рынок ограничены. Обсуждается развитие альтернативных маршрутов поставок, но пока без реального прогресса, – отметил аналитик.

Как долго Казахстан выдержит такую цену?

– Краткосрочно – да. В Нацфонде на июль 2025 года накоплено около 61 млрд долларов. Но при затяжном снижении цен возможны рост дефицита бюджета, давление на курс тенге и сокращение инвестиций. Мы уже наблюдали это в 2015–2016 годах при ценах 40–50 долларов, когда сопровождались сокращением проектов и девальвацией, – напомнил Исмаилов.

Влияние на тенге и инвестиции

– Курс тенге традиционно коррелирует с ценами на нефть. В июне–июле 2025 года, когда Brent упала с 86 до 77 долларов, тенге ослаб с 444 до 453 за доллар. При снижении до 65 долларов курс может превысить 470. Инвестиции тоже снизятся. Но тут важно понимать: это не только из-за нефти. В Казахстане продолжается рост тарифов на электроэнергию, газ, железнодорожные перевозки. Это влияет на рентабельность проектов и инвестиционный климат, – заключил Аскар Исмаилов.

Напомним, в прогнозе социально-экономического развития Казахстана на 2025–2029 годы, разработанном Правительством, определены три сценария: оптимистичный, базовый и пессимистичный. Все они базируются на экспортной цене нефти. Для развития экономики по оптимистичному сценарию один баррель нефти должен стоить не менее 90 долларов США. Пессимистичный план Правительства предусматривает падение цен на нефть только до $60 за баррель.

