Нефть и фондовые рынки игнорируют торговые войны Белого дома

Очевидно, что спрос и предложение инвалюты на рынке нашли некоторый баланс в преддверии решения НБРК по базовой ставке, несмотря на продолжающийся рост индекса доллара.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка выросли на фоне снижения профицита ликвидности в системе. Так, ставка TONIA увеличилась с 15,51% до 15,53%, тогда как доходность SWAP-1D повысилась с 9,87% до 10,07%. Общий объём торгов вырос до 457,9 млрд тенге (+9,4 млрд). Спрос на депозитном аукционе НБРК сократился до 1,2 трлн тенге (-835,5 млрд) и был удовлетворён полностью при ставке 16,5% годовых. Отметим, что открытая позиция по операциям Нацбанка снизилась до 7,9 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В среду индекс KASE продемонстрировал умеренный рост на 0,6% – до 6 160,7 пункта, обновив исторический максимум. Наибольший вклад в рост индекса внесли акции КМГ (+1,7%), Kcell (+1,6%) и БЦК (+1,2%). Продолжающийся приток ликвидности на рынок может быть обусловлен реинвестированием полученных дивидендов.

Среди отдельных казахстанских эмитентов заметно выделялись бумаги Forte Bank, подорожавшие на 30% – до 24,8 тенге за акцию. Этот рост, возможно, обусловлен ожиданиями успешной консолидации с Home Credit.

НЕФТЬ

Цены на нефть практически не изменились и составили 70,2 доллара за баррель (+0,1%), несмотря на существенный рост запасов нефти в США (+7,1 млн баррелей) и сохраняющуюся неопределённость, вызванную возвращением тарифной риторики президента Трампа в повестку рынков. Как отмечают эксперты, нефть и фондовые индексы демонстрируют устойчивость на фоне тарифных угроз, что связано с ожиданиями их смягчения или отсрочки за пределы новой даты – 1 августа. Прогноз спроса на нефть во втором полугодии 2025 года также стал менее пессимистичным. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил в среду, что нефтяной рынок поглощает увеличение добычи со стороны ОПЕК+ без наращивания запасов, что, по его словам, свидетельствует о высокой степени потребности в нефти.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом на 0,5-0,9%, несмотря на сохраняющуюся неопределённость вокруг торговой политики Белого дома. Поддержку рынку оказал технологический сектор: акции производителя чипов Nvidia, одного из ключевых бенефициаров развития искусственного интеллекта, кратковременно превысили рыночную капитализацию в 4 трлн долларов, сделав компанию первой в истории, достигшей этой отметки.

Между тем президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа 50% пошлины на товары из Бразилии – максимальной величины на текущей неделе на фоне серии жёстких заявлений в адрес иностранных лидеров. В отличие от формальных писем, разосланных другим странам, в послании президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве Трамп подверг критике юридическое преследование бывшего президента Жаира Болсонару. Несмотря на агрессивную риторику и расширение тарифных мер в отношении сразу восьми стран, инвесторы отреагировали сдержанно, восприняв действия Трампа как предсказуемые.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

На фоне сохраняющейся неопределённости в торговой политике США инвесторы предпочли более безопасные активы, что поддержало рост цен на золото до 3 325 долларов за тройскую унцию (+0,3%). Одновременно доходность по 10-летним казначейским облигациям США снизилась с 4,40% до 4,33% на фоне повышенного спроса, тогда как индекс доллара умеренно укрепился до 97,6 пункта (+0,04%), отражая осторожный оптимизм в отношении американской валюты.