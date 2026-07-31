Цены на бензин и дизельное топливо повысят в Китае

Государственный комитет по делам развития и реформ (ГКРР) КНР в объявил, что с субботы в Китае повысятся розничные цены на бензин и дизельное топливо в соответствии с последними изменениями цен на международном рынке нефти, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Как говорится в опубликованном ГКРР заявлении, цены на бензин и дизельное топливо в стране вырастут на 685 юаней (примерно 100,89 долларов США) и 655 юаней за тонну, соответственно.

По словам аналитиков нефтяной отрасли Китая, вышеуказанные корректировки последовали за ростом мировых цен на нефть на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

Как сообщалось ранее, цены на бензин и дизель растут в Румынии. Госрегулирование цен на бензин Аи-95 отменили в Кыргызстане. Самый дорогой бензин в Центральной Азии продается в Узбекистане.

