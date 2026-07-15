Самый дорогой бензин в Центральной Азии продается в Узбекистане

Цена бензина Аи-95 в Узбекистане стала самой высокой среди стран Центральной Азии. Об этом сообщил портал GlobalPetrolPrices , который отслеживает цены на топливо в разных странах, передает агентство Kazinform.

По состоянию на 13 июля средняя цена 1 литра бензина в Узбекистане составляет 1,340 доллара. Хотя этот показатель ниже средней мировой цены — 1,47 доллара за литр, он значительно выше, чем в странах СНГ и других государствах региона.

Для сравнения: в Туркменистане один литр бензина стоит всего 0,43 доллара, что является одним из самых низких показателей в мире.

В Азербайджане цена составляет 0,676 доллара за литр, в Казахстане — 0,687 доллара, в России — 0,924 доллара, в Беларуси — 0,936 доллара, в Кыргызстане — 1,016 доллара, а в Афганистане — 1,168 доллара.

Самое дешёвое топливо в мире зафиксировано в Ливане (0,023 доллара), Иране (0,029 доллара) и Венесуэле (0,035 доллара).

В число стран с самыми высокими ценами на бензин вошли Гонконг (4,062 доллара), Малави, Дания, Израиль, Нидерланды, Финляндия, Германия, Лихтенштейн, Сингапур и Швейцария (2,265 доллара).

Как сообщалось ранее, госрегулирование цен на бензин Аи-95 отменили в Кыргызстане.