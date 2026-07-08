Госрегулирование цен на бензин Аи-95 отменили в Кыргызстане

В Кыргызстане не будут регулировать стоимость бензина марки Аи-95, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Согласно подписанному постановлению кабинета министров, бензин марки Аи-95 исключили из перечня социально значимых товаров, на которые может быть введено временное государственное регулирование цен на внутреннем рынке.

Напомним, в конце мая власти страны ввели временные субсидии для импортеров горюче-смазочных материалов и государственное регулирование цен на топливо. Меры были направлены на обеспечение экономической безопасности, бесперебойного снабжения горюче-смазочными материалами населения страны и оказание господдержки субъектам национальной экономики.

Ранее Министерство энергетики КР сообщило, что в стране сохраняются достаточные запасы топлива, однако из-за высокой зависимости от импорта республика остается чувствительной к изменениям мировых цен, логистическим рискам и геополитической ситуации. Для обеспечения устойчивых поставок Бишкек направил официальные обращения в адрес компетентных органов Казахстана, России, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана, а также продолжает работу по диверсификации поставок и расширению международного сотрудничества.

Казахстан рассматривает официальный запрос Кыргызстана о поставках бензина.

Также сообщалось, что в стране с целью сдерживания роста цен на ГСМ предлагают временно снизить налоги на бензин и дизтопливо.

Почему растут цены на ГСМ в Кыргызстане — читайте в материале.