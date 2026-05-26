Кыргызстан начал субсидировать поставки ГСМ

Кабинет министров страны официально ввел временные субсидии для импортеров ГСМ и государственное регулирование цен на топливо, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Меры направлены на обеспечение экономической безопасности, бесперебойного снабжения горюче-смазочными материалами населения страны и оказание господдержки субъектам национальной экономики.

Согласно принятому постановлению, решение действует с 25 мая по 30 сентября 2026 года включительно. Субсидия будет выплачиваться компаниям как разница между стоимостью приобретения и установленной государством ценой.

Для расчета выплат утверждены следующие фиксированные цены на базисе поставки ж/д станций Турксиб и Сары-Агач:

Бензин Аи-92 — $860 за тонну;

Бензин Аи-95 — $940 за тонну;

Дизельное топливо — $950 за тонну;

Сжиженный углеводородный газ — $575 за тонну.

Бензин марки Аи-95 официально включен в перечень социально значимых товаров. Минэкономики поручено установить максимальные розничные цены на топливо.

Также изменен срок уплаты акцизного налога на производство и импорт бензина, дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа налогоплательщиками. Его разрешено оплачивать до 20 числа месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.

Кроме того, до 30 сентября отменен запрет на ввоз отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом.

Ранее сообщалось, что в стране с целью сдерживания роста цен на ГСМ предлагают временно снизить налоги на бензин и дизтопливо.

