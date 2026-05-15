Временно снизить налоги на ГСМ предлагают в Кыргызстане

В Кыргызстане с целью сдерживания роста цен на ГСМ планируется снижение налогов на бензин и дизтопливо, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.

Согласно документу, в период с 15 мая по 30 сентября 2026 года предлагается установить нулевые ставки НДС и акциз на дизельное топливо. По бензину марки Аи-92 снизить ставки НДС до 8% и акцизный налог с 5 тысяч до 3 тысяч сомов за тонну.

Меры направлены на стабилизацию цен на горюче-смазочные материалы, недопущение их критического недостатка, а также оперативное реагирования на внутренние и внешние угрозы стабильности рынка.

