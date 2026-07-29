Цены на бензин и дизель растут в Румынии

В Румынии продолжается рост цен на автомобильное топливо. Стоимость дизельного топлива в крупнейших сетях автозаправочных станций превысила 10 леев (около 2,17 долларов) за литр, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Сообщается, что цена стандартного дизельного топлива в шести крупнейших сетях АЗС составляет около 10,20 лея за литр. Стоимость бензина достигла примерно 9,24 лея за литр.

Предложенная правительством Румынии мера по введению плавающей акцизной ставки для снижения стоимости топлива для конечных потребителей пока не вынесена на рассмотрение пленарного заседания парламента.

По информации ТАСС, на фоне ситуации продолжают расти мировые цены на нефть. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE прибавил более 5%, достигнув 88,57 доллара за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе вырос на 5,07% — до 83,28 доллара за баррель.

Ранее в Румынии опубликовали программу и состав нового правительства.