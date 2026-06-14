Программу и состав нового правительства опубликовали в Румынии

Команда выдвинутого на должность премьер-министра Румынии европарламентария Эуджена Томака завершила работу над программой и составом нового правительства, которые он намерен вынести на утверждение парламента, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Программа правительства включает меры по сокращению бюджетного дефицита и продолжению реформ, согласованных с Евросоюзом, поддержку частного сектора и сокращение бюрократии. Главным приоритетом кабинета, однако, будет административно-территориальная реформа, без которой, по словам назначенного премьера, не могут быть выполнены другие пункты программы.

В кабинете Томака будет три вице-премьера и 15 министров. На должность главы МИД выдвинут заместитель главы МИД, национальный координатор процесса присоединения Румынии к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Лука Никулеску. На пост министра обороны предложен постоянный представитель Румынии при НАТО Дан Некулэеску, на должность министра юстиции — советник президента по конституционным вопросам Космин Соаре-Филатов.

Ранее Томак заявил, что намерен сформировать «техническое, а не политическое правительство», и начал с этой целью консультации с политическими партиями. Консультации завершились, не принеся конкретных результатов. 10-дневный срок, предоставленный премьеру для подготовки программы и состава правительства, истекает в воскресенье, когда соответствующие документы должны быть переданы в парламент. Ожидается, что голосование пройдет в начале будущей недели.

Две партии бывшей правящей коалиции — Национал-либеральная партия и Союз за спасение Румынии — уже заявили, что при голосовании в парламенте откажут кабинету Томака в поддержке. Социал-демократическая партия и Демократический союз венгров Румынии пока не определили своей позиции. Томак, однако, сообщил, что в ходе индивидуальных переговоров заручился поддержкой более 200 парламентариев. Для утверждения кабинета необходимо 233 голоса.

Ранее в Румынии парламент большинством голосов поддержал вотум недоверия правительству, в результате чего кабинет министров был отправлен в отставку.